Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: 3-1 (Maçın özeti)

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Erdinç Şahin

sahasındaile karşı karşıya geldi.Sarı-Siyahlı takım, ligin son sırasındaki rakibi karşısında zorlanmadı ve 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.Doria, Khalid Boutaib ve Nacer Barazite galibiyeti getiren golleri kaydederken, 3 hafta sonra kazanan Malatya, puanını 31'e yükseltti.Tek golü Leandrinho'dan gelen Karabük ise üst üste 3. mağlubiyetine uğradı ve 12 puanda kaldı.23. dakikada Aytaç'ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Doria meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-032. dakikada Cem’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.44. dakikada ceza sahasına giren Adem şutunu çekti, kaleciden dönen topu Dening tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de defans araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.45. dakikada Cissokho'nun ortasında altıpasta topla buluşan Aytaç gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.59. dakikada Boutaib Yeni Malatyaspor'u 2-0 öne geçirdi.69. dakikada Barazite'nin attığı golle Yeni Malatyaspor skoru 3-0 yaptı.90+1. dakikada Leandrinho'nun penaltıdan kaydetti gol skoru belirledi: 3-1.