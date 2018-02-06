Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

YENİ MALATYASPOR'A MORAL ZİYARETİ

Erdinç Şahin

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21'inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmadaki hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21'nci haftasında cuma günü saat 20.00'de kendi sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı. Gerçekleşen çalışmaya Issiar Dia katılmadı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, bu çalışmanın ardından taktik çalışarak, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.İdman başlamadan önce Alacaspor Kulübü Derneği ve sporcuları, futbolculara tatlı ikram etti ve çiçek vererek moral ziyaretinde bulundu. Alacaspor Dernek Başkanı Nevzat Alaca, teknik direktör Erol Bulut'a başarılar dileyerek, "Malatyaspor'un tüm ekibine moral ziyareti için geldik. Ben de eski milli sporculardan, eski eğitimci ve ticaret yapan biri olarak Malatyamızın gözbebeği olan takımızı desteklemek için buradayım. Kendilerine başarılar diliyoruz. Malatyamız geçmişte de büyük başarılara imza atmış bir kulüp. İnşallah bu dönemde ve önümüzdeki süreçte de hocamızla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Kendilerine bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Teknik direktör Bulut ise Alacaspor Kulübü'ne zor günlerinde gelip kendilerini ziyaret ettiklerinden dolayı teşekkür etti. Bulut ve futbolcular ile fotoğraf çekilen başkan Alaca, baklava verdi.