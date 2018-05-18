Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor maç özeti
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor’u 3-2 mağlup etti
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Güray Vural’ın soldan ortasında ceza sahasındaki Mendes’in kafayla vurduğu top auta çıktı.
22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rahman Buğra Çağıran’ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0
38. dakikada ev sahibi takım, farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Barazite’nin pasında topla buluşan Dening’in ceza sahası dışından vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 2-0
45. dakikada Mendes’in sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir’in uzaklaştıramadığı top, ceza sahası sol çaprazındaki Güray Vural’da kaldı. Güray’ın dar açıdan vuruşunda, zamanında kalesine dönen Ertaç direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARI
46. dakikada Şamil Cinaz’ın uzaktan sert şutunda kaleci topu kontrol etti.
60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes’in şutunda top dışarı gitti.
75. dakikada Boutaib’ın pasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-0
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nikola’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1 90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, topu filelere yolladı. 3-2
Goller: Rahman Buğra (dk. 22), Dening (dk. 38), Adem (dk. 75) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nikola (dk. 81), Mendes (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı kart: Şamil (Kayserispor)
MALATYA (AA)