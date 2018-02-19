Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları yolda gördükleri Bursaspor taraftarını araçlarına aldılar

Süper Lig’in 22. haftasındaki Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakayı izlemek için deplasmana giden Malatyalı taraftarlar, yolda gördükleri 2 Bursalı taraftarı araçlarına alarak güzel bir centilmenlik örneği sergilediler.

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları yolda gördükleri Bursaspor taraftarını araçlarına aldılar
Bursa'daki Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı için 20 kişilik grup halinde bir minibüsle bu kentte giden Malatyalı taraftarlar, yolda üzerlerinde Yeşil-Beyaz forma bulunan 2 Bursasporlu taraftar gördü. Bilecik'ten maça geldiklerini öğrendikleri taraftarları araçlarına davet eden Malatya taraftarlar bu davetlerine olumlu yanıt alarak, yolculuklarının kalan kısmına bu 2 misafirle devam ettiler.

Malatya ve Bursalı taraftarları taşıyan minibüs Bursa stadının önüne geldiğinde çevrede bulunanlar araçtaki tabloyu görünce oldukça şaşırdılar.
 

TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALI


Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, yaşanan olayın tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek güzellikte olduğunu belirterek, “Futbol her zaman kazanmak ya da kaybetmek değildir. Biz taraftar olarak bu kültürle yetiştik. Aslında taraftarımızın yaptığı çok sıradan bir olay. Biz nasıl insanlık gereği yolda gördüğümüz hiç tanımadığımız kişiyi aracımızla alıp gideceği yere bırakıyoruz, işte buda aynı şey. O arkadaşlar her şeyden önce insan. Ben bu örnek davranışa imza atan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İşte Beşiktaş’ın Bayern Münih kadrosu

İşte Beşiktaş’ın Bayern Münih kadrosu
Fatih Terim’den Tarık Çamdal kararı!

Fatih Terim’den Tarık Çamdal kararı!
Atiker Konyaspor’dan imalı Beşiktaş maçı paylaşımı!

Atiker Konyaspor’dan imalı Beşiktaş maçı paylaşımı!
'Altın kafa' lakaplı Murat Erbaşlar hayata veda etti

'Altın kafa' lakaplı Murat Erbaşlar hayata veda etti
CAS, Anastasia Bryzgalova’nin eşi hakkında doping soruşturması başlattı

CAS, Anastasia Bryzgalova’nin eşi hakkında doping soruşturması başlattı
Milli sporcu Gülcan Palavan, şampiyonalara çobanlık ve garsonluk yaparak hazırlanıyor

Milli sporcu Gülcan Palavan, şampiyonalara çobanlık ve garsonluk yaparak hazırlanıyor
Brezilya’da bir maçta 9 kırmızı kart çıktı

Brezilya’da bir maçta 9 kırmızı kart çıktı
Bafetimbi Gomis bayıldığı anı anlattı

Bafetimbi Gomis bayıldığı anı anlattı
Arda Turan Trabzonspor maçında Süper Lig rekoru kırdı

Arda Turan Trabzonspor maçında Süper Lig rekoru kırdı
Cengiz Ünder'e yapılan bu yakıştırma çok konuşulur

Cengiz Ünder'e yapılan bu yakıştırma çok konuşulur
Pepe'nin Bayern Münih'te en çok çekindiği isim o...

Pepe'nin Bayern Münih'te en çok çekindiği isim o...