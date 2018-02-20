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Evkur Yeni Malatyaspor’un Issiar Dia pişmanlığı

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Fransa Nancy takımından büyük umutlarla transfer ettiği golcü Issiar Dia, istikrarsızlığıyla hayal kırıklığına neden oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Issiar Dia pişmanlığı
Süper Lig ekibi Malatyaspor'un, Fransa'nın Nancy takımından transfer ettiği Dia, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Senegalli, yaklaşık 2 milyon Euro'ya mal olduğu Malatyaspor'da bekleneni veremedi.
 

SADECE 10 MAÇA ÇIKABİLDİ


Senegalli oyuncu 22 haftası geride kalan Süper Lig'de toplamda 6 karşılaşmada on birde sahaya çıkarken, 4 müsabakaya da sonradan dahil oldu. Sarı-Kırmızılı takımla 6'sı ilk on bir olmak üzere toplamda 10 maça çıkan Dia, kupada ise 3 maçta forma giydi.

İki kez kasık sakatlığı yaşayan ve hala sakatlıkla boğuşan golcü futbolcu sözleşme maliyetinden dolayı devre arası gönderilememişti.

Dia'nın Malatyaspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.


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