Evkur Yeni Malatyaspor’un Issiar Dia pişmanlığı

SADECE 10 MAÇA ÇIKABİLDİ

Erdinç Şahin

takımından transfer ettiği, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.Bir dönemforması da giyen Senegalli, yaklaşık 2 milyon Euro'ya mal olduğu Malatyaspor'da bekleneni veremedi.Senegalli oyuncu 22 haftası geride kalan Süper Lig'de toplamda 6 karşılaşmada on birde sahaya çıkarken, 4 müsabakaya da sonradan dahil oldu. Sarı-Kırmızılı takımla 6'sı ilk on bir olmak üzere toplamda 10 maça çıkan Dia, kupada ise 3 maçta forma giydi.İki kez kasık sakatlığı yaşayan ve hala sakatlıkla boğuşan golcü futbolcu sözleşme maliyetinden dolayı devre arası gönderilememişti.Dia'nın Malatyaspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.