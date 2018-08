Rusya’da korsanlık suçlaması ile tutuklanan Greenpeace aktivisti Gizem'in annesi Tülay Akhan, yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan kızı için endişeli ve yardım bekliyor. Anne Akhan, Yayın Koordinatörümüz Serkut Bozkurt'a attığı mailde samimi bir çağrıda bulundu.

İşte evladından ayrı bir annenin çağrısı



Merhaba Serkut,



Bu mektubu yazmak zor, yine de deneyeceğim.



Ben Gizem’in annesi Tülay.



Hayat bu, aklımıza gelmeyen başımıza geliyor bazen. Bu bayram kızım yanımda değil. Çünkü şu anda, diğer 29 arkadaşıyla birlikte Rusya’da. Deniz haydutluğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyor. Tekrar serbest bırakılması için desteğini istesem?



Biliyorum, fotoğrafları gördüm. Gemide üzerlerine silah doğrultuldu. Mahkemeye bile kelepçeli çıkarıldılar, ifadeleri kafes ardından alındı.



Kuzey Buz Denizi’nde petrol sondajı yapmaya çalışan Gazprom isimli şirkete karşı barışçıl protesto yaptılar diye…



Protestoya katılmasalar da Arctic Sunrise gemisinde mürettabatlar diye…



Daha doğrusu, dünyanın geleceği için hepimiz adına adımlar attılar, yollara düştüler, dirayetli durdular diye.



Seni hiç tanımıyorum Serkut. Fakat yine de içimi döküyorum. Sen de bil ki, bu çocuklar güçlü! Umutları taze. Biz onların yanında durmalıyız. Yalnız hissetmemeliler.



Bu bayram yanımda olamasa da ben kızımın yanındayım.



Her anne için evladı eşsizdir. Bana göre de Gizem, doğru bir amaca inanmış, umutları yemyeşil sevgi dolu eşsiz bir insan.



Bütün dünyada 1.308.000 kişi kızımın ve diğer Greenpeace gönüllülerinin serbest bırakılması için Rusya Başkonsolosluklarına mektup yolladı. Bu sayı, gittikçe artıyor. Sen de katılırsan, umudumuz artacak.



Kızımın arkadaşları her gün konsolosluk önünde nöbetteler. Milletvekilleri harekete geçti. Orada, Murmansk’ta Greenpeace’ten pek çok insan, her an hazır



bekliyorlar. Gizem'in iyi olduğuna, umutlu ve sakin olduğuna dair haberler alıyorum. Bana Rusya’dan yollama fırsatı bulduğu bir mektupta Gizem şöyle demiş:



“Dünyanın her yerinden bize mesajlar göndermişler, dün okuduk. Güney Afrika, Amerika, Meksika… Arkamızdaki desteği, insanların bizim için çalıştığını duydukça rahatlıyoruz. İyi olduğunuzu, desteklediğinizi bileyim. Şu an için tek ihtiyacım olan bu.”



Bunca insanın tek amacı, onları bir an önce kuşlar kadar özgür görmek.



İyiler hep kazanır. Yeter ki kazanacaklarına inansınlar.



Bu inancı pekiştirmeleri için bir vesile de sen olabilirsin.



Sana şimdiden teşekkür ediyor, sevdiklerinle birlikte güzel bayramlar diliyorum.

Tülay Akhan