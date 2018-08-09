İstanbul’da bir evlendirme dairesinde memur olarak çalışan Serkan U.’nun hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında Pınar U. ile tanışmasıyla kâbusa döndü. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Tümay Cumhur Ergen aracılığıyla verdiği dilekçede başına gelenleri birbir anlatan genç adam kandırılarak evlendiğini ve boşanmak istediğini söyledi.

Serkan U., dilekçesinde evlilik için kendisine yapılan oyunları ile ilgili şu iddialarda bulunuldu:

Pınar U. ile arkadaş ortamında tanıştık ve bir kaç gün arkadaşlık yaptık. Bir gün ailemle yaşadığım eve geldiğimde karşımda onu gördüm. Pınar, babama ulaşarak kendisini benim sevgilim olarak tanıtmış ve ‘ailem beni reddetti, evden kovdu. Namusumun temizlenmesi için acilen beni gelin alın, Serkan’la acilen evlenmemiz lazım” gibi sözler söylemiş. Pınar’ın başka bir sevgilisi olduğunu biliyordum ve sinirlenip evi terk ettim. Bu sırada annem ‘bizim de kızımız var kalsın biz de” diyerek ona sahip çıktı. Pınar’la kavga edip neden böyle yaptığını sorunca, ‘Sen askere git gel. Ailem de beni affetsin namusum temizlensin daha sonra da boşanırız’ diye beni evliliğe zorladı.

550 BİN LİRA TAZMİNAT TALEBİ

Askere gidince Pınar, benim ailemin yanında yaşamaya devam etti. Dönünce boşanalım dedim, kavga çıktı. Evdeki vazoları cam çerçeveleri kırdı. Bana ve aileme ‘Allah hepinizin belasını versin, Adam mısınız ulan siz insan bozuntuları, kendimi öldürürüm üzerine kalır söylediklerimi yapacaksınız” diyerek tehditler edip evi terk etti. Hala da tehditlerini sürdürüyor. Boşanmak istediğini dile getiren, Serkan U., Pınar U.’dan 350 bin TL maddi ve 200 bin manevi olmak üzere toplam 550 bin TL tazminat talebinde bulundu. (Gazetevatan)