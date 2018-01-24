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Evlenene 12 bin 548 lira

Bankada para biriktirip 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı sağlayan çeyiz hesabında ödemeler değişti. 6 bin 274 liraya varan destekten, çiftler ayrı ayrı yararlanabiliyor

Evlenene 12 bin 548 lira
Bankada açtığı 'çeyiz hesabı'nda 3-5 yıl para biriktirip 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet de maddi destek sağlıyor. Aylık ödeme alt ve üst sınırı ile devlet katkısının tavan tutarı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artıyor. Çeyiz hesabında devlet katkısı, yeni tutara göre 6 bin 274 lirayı geçemiyor. Çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanarak tutarı katlayabiliyor. Böylece 12 bin 548 liraya varan devlet desteği alınabiliyor.

İşte çeyiz hesabının şartları:
 
- Açılan hesaba düzenli ödeme gerekiyor. Bu yıl aylık ödemede alt sınır 125.48, üst sınır bin 254 lira 87 kuruş. 
- Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 18 bin 822 lira yatırabiliyor. 
- Aylık ödeme planını seçenler, ödemeyi 1 dönem içinde en çok 3 defa aksatabiliyor. 
- Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınıyor. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'u (en çok 5 bin 19 lira); 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i (en çok 5 bin 646 lira); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 6 bin 274 lira) kadar devlet katkısı alabilecek..


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