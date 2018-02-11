Evlenenlerin çeyiz hesabına 15 bin lira!

DEVLET KATKISI ARTABİLİR



TUTAR İKİYE KATLANABİLECEK

Adem Özdoğan

Bankada açtığı 'çeyiz hesabı'nda 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı getiren uygulama, daha cazip hale getiriliyor. Çeyiz hesabında devlet desteği artırılıyor.Aile Bakanlığı'nın yasal düzenlemenin ardından 18 Nisan 2016'da başlattığı uygulama, çeyiz hesabındaki birikim tutarının maksimum yüzde 20'si kadar, 5 bin lirayı geçmeyecek şekilde devlet katkısı verilmesini içeriyordu. Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısıyla azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak.Maksimum devlet katkısı tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Çiftler uygulamadan yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek.