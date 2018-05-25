Evlerde rahatlığın sembolü tekli koltuklar

Cazibe köşesi yaratın

Buka’nın ay tutulmasından ilham alarak tasarladığı Moon tekli koltuğu, dört konik ayakla destekleniyor. Oturma ve yaslanma kısımları ise farklı renk ve dokulara sahip kumaşlardan seçilebiliyor. Kendine özgü dokulu kumaş seçeneği sunan Moon, modern tasarımıyla evlere şıklık katıyor. Evlerinde sofistike bir hava yaratmak isteyenlerin tercihi ise Uno’dan yana oluyor. Retro çizgiler taşıyan ve renkleriyle her mobilyaya uyum sağlayacak şekilde tasarlanan Uno’nun farklı renk ve dokulardaki kumaş seçenekleri, oturma odalarını cazibe merkezi haline dönüştürmeye aday.

Evlerin uğurböceği: Beetle

Dayanıklı oturum sağlayan kaliteli sünger yapısına sahip olan Beetle, değiştirilebilir kılıf seçenekleriyle orta sert bir oturum konforuna sahip. Uğurböceğinin kanatlarından esinlenerek tasarlanan ve kullanıcısını geçmişteki güzel anılara götüren Beetle, yumuşak geçişli tasarımıyla evinizin havasını değiştiriyor.

Keşfe davet var

Modelleriyle geleneksel çizgiyi koruyan ancak trendleri de yakından takip eden Buka’nın bir başka tekli koltuğu ise Golf. Kavisli kolçakları golf sopası formundan esinlenerek tasarlanan Golf, kullanıcısını keşfe davet ediyor. Farklı kumaş seçeneklerinin yanı sıra 360 derece dönme özelliğiyle de Golf, oturma odalarına konforu getiriyor. Böylece televizyon izlemek Golf ile ayrı bir keyfe dönüşüyor.