Evleri yanan aileye 34 gündür ulaşılamıyor

Olay

Nazlı Erdol

'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 34 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışmaları devam ediyor.köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangının ardından ulaşılamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç çıkmadı. Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin'ndaki incelemesi de devam ediyor.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandoların da katılımıyla Bürme köyü civarında ve yanan evlere 10 kilometre uzaklıkta traktörün terk edildiği Elmayakası köyünde arama çalışmalarını 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığına rağmen sürdürüyor.Çataloğlu ailesine ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddiasıyla tutuklanan E.K. ve E.K. kardeşler ile kardeşlerden birinin kayınpederi A.Ş'nin ifadelerinin çelişkili olduğu, şüpheli kardeşlerin ifadelerinde hayvanları, ismini hatırlayamadıkları birinden alarak başkasına sattıklarını, olayla ilgilerinin olmadığını iddia ettikleri öğrenildi.Öte yandan, elde edilen ip uçları doğrultusunda yapılan aramalarda bir tüfek ve tabancanın ele geçirildiği, bunlarla ilgili incelemenin de sürdüğü bildirildi.Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuştu. Ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edilmişti.