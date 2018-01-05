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Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı

Çankırı’da binalardan ayakkabı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri yakalandı
 

Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı
Yeni Mahalle Kardelen Sokak civarındaki binalardan ayakkabı hırsızlığı yaşanması üzerine polis, soruşturma başlattı.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda şüphelilerin B.İ. ve Ç.T. olduğu tespit edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR


Devriye sırasında polis ekiplerini gören B.İ. ve Ç.T, Küçük Sanayi Sitesi’ne kaçtı. Şüphelilerden Ç.T, ekiplerce yakalandı, B.İ’yi arama çalışmaları ise sürüyor.

24 ÇİFT AYAKKABI BULUNDU


Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise çeşitli zamanlarda çalındığı belirlenen 24 çift ayakkabı bulundu.


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