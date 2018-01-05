Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

24 ÇİFT AYAKKABI BULUNDU

Mine Bozkurt

Yeni Mahalle Kardelen Sokak civarındaki binalardan ayakkabı hırsızlığı yaşanması üzerine polis, soruşturma başlattı.Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda şüphelilerin B.İ. ve Ç.T. olduğu tespit edildi.Devriye sırasında polis ekiplerini gören B.İ. ve Ç.T, Küçük Sanayi Sitesi’ne kaçtı. Şüphelilerden Ç.T, ekiplerce yakalandı, B.İ’yi arama çalışmaları ise sürüyor.Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise çeşitli zamanlarda çalındığı belirlenen 24 çift ayakkabı bulundu.