Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı

Yeni Mahalle Kardelen Sokak civarındaki binalardan ayakkabı hırsızlığı yaşanması üzerine polis, soruşturma başlattı.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda şüphelilerin B.İ. ve Ç.T. olduğu tespit edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Devriye sırasında polis ekiplerini gören B.İ. ve Ç.T, Küçük Sanayi Sitesi’ne kaçtı. Şüphelilerden Ç.T, ekiplerce yakalandı, B.İ’yi arama çalışmaları ise sürüyor.
24 ÇİFT AYAKKABI BULUNDU
Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise çeşitli zamanlarda çalındığı belirlenen 24 çift ayakkabı bulundu.
Mine Bozkurt