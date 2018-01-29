Evliliği kız tarafının kararıyla iptal edilen damat otomobilin önüne atladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, resmi nikahı önceden kıyılan ancak kına gecesi yaşanan tartışma sonrası dün yapılması planlanan düğünü kız tarafının kararıyla iptal edilen Soner K., iddiaya göre otomobilin önüne atladı. Yaralanan Soner K., hastanede tedaviye alındı

Evliliği kız tarafının kararıyla iptal edilen damat otomobilin önüne atladı
Aydın'ın Köşk İlçesi'nde soğuk demircilik yapan Soner K. (24) ile Mehtap K. (23) 3 ay önce nikahlandı. Genç çift, dün yapılması planlanan düğün töreni için önceden hazırlıklara başladı. Geçen cumartesi günü kız evinde, kına gecesi eğlencesi yapıldı. Eğlencede gelin ile damat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya bir ara aileler de katıldı, ama olay büyümeden yatıştırıldı ve eğlence devam etti.


DÜĞÜN İPTAL OLDU


Dün ise, düğün hazırlıklarını tamamlayan damat ve ailesi, gelini almak için kız evine gitti. Ancak Mehtap K.'nın ailesi, kızının Soner K. ile evlenmesine onay vermedi. Düğün iptal oldu. Hayalleri yıkılan Soner K., dün akşam alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Soner K., Soğukkuyu Mahallesi'nden geçen Aydın-Denizli karayoluna çıkarak, iddiaya göre yoldan geçen bir otomobilin önüne atladı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Soner K., çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soner K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA


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