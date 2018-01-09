Evren Turhan’dan Arda Turan’a: Gelme kardeşim benim Türkiye’ye gelme

"PORTO'YA GİTMELİ"

Erdinç Şahin

hakkında tweet atan eski futbolcu, ‘benbaşka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da. Onun için Avrupa’da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim gelme. Seni başka bir formayla görmek istemiyorum’ yazdı.'ın eski yıldızıbir başka tweet’inde ise ‘Arda Turan bence’ya gitmeli. Dün gece izledim Porto’yu bir kez daha. Marega, Aboubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem’nde oynar, süre de alır, maç eksiğini giderir, kendine gelir’ diye yazdı.