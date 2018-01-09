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Evren Turhan’dan Arda Turan’a: Gelme kardeşim benim Türkiye’ye gelme

Galatasaraylı eski futbolcu ve TRT Spor yorumcusu Evren Turhan, Arda Turan'ın Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamasını istemediğini söyledi.

Evren Turhan’dan Arda Turan’a: Gelme kardeşim benim Türkiye’ye gelme
Arda Turan hakkında tweet atan eski futbolcu Evren Turhan, ‘Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da. Onun için Avrupa’da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim gelme. Seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye’de’ yazdı.
 

"PORTO'YA GİTMELİ"


Galatasaray'ın eski yıldızı Evren Turhan bir başka tweet’inde ise ‘Arda Turan bence Porto’ya gitmeli. Dün gece izledim Porto’yu bir kez daha. Marega, Aboubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar Ligi’nde oynar, süre de alır, maç eksiğini giderir, kendine gelir’ diye yazdı.



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