Evrensel muhabiri Metin Göktepe anılıyor

ANMA TÖRENİ YAPILACAK

Adem Özdoğan

Evrensel muhabiri Metin Göktepe, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutuklular Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın 8 Ocak 1996 tarihinde düzenlenen cenaze törenini izlemek için Alibeyköy’e gitti. Ancak, sarı basın kartı olmadığı gerekçesiyle ilçeye sokulmadı. Haberi izlemekte “ısrarcı” davranınca gözaltına alındı ve o gün gözaltına alınan yüzlerce insanla birlikte Eyüp Kapalı Spor Salonu’na götürüldü. Metin Göktepe burada polisler tarafından dövülerek öldürüldü.Metin Göktepe için bugün saat 11.00’de Atışalanı Esenler Kemer Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek. Anma törenine Metin Göktepe’nin ailesi, meslektaşları, basın örgütlerinin temsilcileri ve dostları katılacak.