Exxon, Rusya ile ortaklıktan çekiliyor

ABD'li petrol devi ExxonMobil, Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus petrol şirketi Rosneft ile işbirliğini bitireceğini duyurdu. Rusya'da petrol arama faaliyetleri ExxonMobil'in en önemli projeleri arasındaydı. Çekilmeden doğacak zararın 200 milyon dolar olacağı açıklandı

Exxon, Rusya ile ortaklıktan çekiliyor
Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden ExxonMobil, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus devlet petrol şirketi Rosneft ile petrol arama ve araştırma alanındaki ortaklıklarından çekileceğini duyurdu.

Dünya Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, ExxonMobil, Rosneft ile ortaklıklarından çekilmenin vergiler sonrasında 200 milyon dolar zarara yol açacağını ifade etti. Çekilme işleminin bu sene sonuna dek gerçekleşeceği belirtildi.

ABD, geçen yıl Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmiş ve Rosneft'le ortak projelerine devam etmek için izin isteyen ExxonMobil'in yaptırımlardan muaf tutulmayacağını açıklamıştı.


PUTİN DE DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI


Exxon'un Rusya'nın Kuzey Kutbu yakındaki petrol sahasındaki arama çalışmaları, şirketin en büyük projeleri arasındaydı. Exxon'un eski CEO'su olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görev dönemindeki en büyük başarılardan biri olarak görülen Rosneft ile işbirliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de önem verdiği projeler arasındaydı.

Rusya'da keşfedilmemiş petrol rezervlerinin bulunması amacıyla 2013'te başlayan işbirliğinin geleceği, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası 2014'te uygulanan yaptırımlar nedeniyle belirsizliğe düşmüştü. Yaptırımlar, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları sonrası artırılmıştı.

Exxon da geçen yıl yaptırım listesindeki Rosneft Başkanı İgor Seçin'le imzalanan anlaşmalar nedeniyle yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 2 milyon dolar ceza almıştı.

Rusya ile işbirliğinin sona ermesinin, petrol üretimindeki azalma nedeniyle düşüş yaşayan şirketi zora sokabileceği belirtiliyor.


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