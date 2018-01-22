Eylül Öztürk: Eski sevgilin yeni sevgilisiyle görüldü

Sosyal medya paylaşımlarındaki oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken Eylül Öztürk
tiyatro, sinema, reklam film ve müzikleri derken şimdi de "Avamel" isimli tekli çalışmasıyla radyo listelerini güldürmeye geliyor.
Aklından geçenleri söylemeye cesaret edemeyenlerin Eylül Öztürk Avamel
ile iç sesi olacak...
Şarkının sözleri ve müziği Eylül Öztürk'e aitken düzenlemesi ise yaptığı düzenlemeler ile yepyeni bir sound yaratan Can Tosun'a
ait.
'TÜRKİYE'NİN LADY GAGA'SI
Şarkının video klibi Eylül Öztürk'ün
kendi YouTube kanalında yayınlandığı andan itibaren dinleyicinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kendine has imajıyla her daim dikkat çeken Eylül Öztürk için Türkiye'nin Lady Gaga'sı
yorumları yapıldı.
İŞTE EYLÜL ÖZTÜRK'ÜN KLİBİ...
Oyuncu Eylül Öztürk Özkan ve arkadaşı Esma'nın videosu gündem yarattı!
Elif Bayram