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Eylül Öztürk: Eski sevgilin yeni sevgilisiyle görüldü

Eski sevgilinin yeni sevgilisine söylemek istediklerin konusunda Eylül Öztürk Avamel ile imdadına yetişti!

22 Ocak 2018, Pazartesi 14:29
Eylül Öztürk: Eski sevgilin yeni sevgilisiyle görüldü
Sosyal medya paylaşımlarındaki oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken Eylül Öztürk tiyatro, sinema, reklam film ve müzikleri derken şimdi de "Avamel" isimli tekli çalışmasıyla radyo listelerini güldürmeye geliyor.
 
 
Aklından geçenleri söylemeye cesaret edemeyenlerin Eylül Öztürk Avamel ile iç sesi olacak...
 
 
Şarkının sözleri ve müziği  Eylül Öztürk'e aitken düzenlemesi ise yaptığı düzenlemeler ile  yepyeni bir sound yaratan Can Tosun'a ait.
 

'TÜRKİYE'NİN LADY GAGA'SI

 
 
Şarkının video klibi Eylül Öztürk'ün kendi YouTube kanalında yayınlandığı andan itibaren dinleyicinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kendine has imajıyla her daim dikkat çeken Eylül Öztürk için Türkiye'nin Lady Gaga'sı yorumları yapıldı. 


İŞTE EYLÜL ÖZTÜRK'ÜN KLİBİ...







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