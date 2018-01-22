Eylül Öztürk: Eski sevgilin yeni sevgilisiyle görüldü

'TÜRKİYE'NİN LADY GAGA'SI



İŞTE EYLÜL ÖZTÜRK'ÜN KLİBİ...

Oyuncu Eylül Öztürk Özkan ve arkadaşı Esma'nın videosu gündem yarattı!

Elif Bayram

Sosyal medya paylaşımlarındaki oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekentiyatro, sinema, reklam film ve müzikleri derken şimdi de "Avamel" isimli tekli çalışmasıyla radyo listelerini güldürmeye geliyor.Aklından geçenleri söylemeye cesaret edemeyenlerinile iç sesi olacak...Şarkının sözleri ve müziği Eylül Öztürk'e aitken düzenlemesi ise yaptığı düzenlemeler ile yepyeni bir sound yaratanait.Şarkının video klibikendi YouTube kanalında yayınlandığı andan itibaren dinleyicinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kendine has imajıyla her daim dikkat çeken Eylül Öztürk için Türkiye'ninyorumları yapıldı.