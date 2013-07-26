Eyüp Sultan Camii'nde yaşlı bir adam, her önüne gelene para dağıttı. Para dağıtıldığını duyanlar yaşlı adamın başına toplandı. Çoğunluğunu kadın

Bu sırada küçük çapta izdiham yaşandı. Para isteyen kalabalık arasında zor anlar yaşayan yaşlı adamın yardımına ilk olarak çevre esnafı koştu. Ancak esnaf kalabalığı uzaklaştıramadı. Daha sonra zabıta ekipleri geldi. Bu sırada yaşlı adamdan para almak isteyen bir kadının yanındaki çocuğun, kalabalık arasında kalınca gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı adamın çevresinde önlem almak isteyen zabıta da başarılı olamayınca para dağıtan adam yer değiştirmek zorunda kaldı. Ancak dağıtılan paradan almak isteyenler yaşlı adamın peşinden ayrılmadı. Bazen oturduğu yerden bazen de yürürken para dağıtan adam, bir süre sonra zabıta kontrolünde caddeye çıkarak otobüse bindi. Bir durak sonra otobüsten indiğini gören kalabalık grup, yeniden yaşlı adamın yanına gitti.

"ZEKAT VERMEK SUÇ MU"

Burada da cebinde kalan son paraları da dağıtan yaşlı adam, adını ve kaç para dağıttığı açıklamak istemedi. Yaşlı adam, neden para dağıtıldığını soranlara ise "zekat vermek suç mu, zekat için dağıtıyorum" şeklinde cevap verdi. Yaklaşık 1 saat boyunca para dağıtan yaşlı adam daha sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.



Eyüp'te yaşanan o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

