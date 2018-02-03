Eyüpsultan'da rehine krizi

Eyüpsultan'da bir markette, çalışanları rehin alan gasp şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı. Rehineler de kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

03 Şubat 2018, Cumartesi 01:08
Eyüpsultan'da rehine krizi
Eyüpsultan'da soygun bir markete giren şüpheliler çalışanları rehin aldı. Markete, Asayiş Şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon sonrası rehineler kurtarılırken, 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise polis tarafından yakalandı. Polislerin şüphelilere seslenişleri saniye saniye kaydedildi. Polislerin başarılı operasyonu kameraya yansıdı.



SORGULARI SÜRÜYOR


Sorgulanmak üzere emniyete götürülen gasp şüphelilerinin 14 ayrı gasp olayının failleri olduğu ve arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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