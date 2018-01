EZGİ YAZDI, KEREM YANITLADI

Haber Merkezi

Amerika’da yetişen ancak sonrasında Türkiye’ye gelerek oyunculuk kariyerini ülkemizde sürdüren Kerem Bürsin yer aldığı projelerle dikkat çeken bir isim… Şimdilerde yeni bir film projesi üzerinde çalışan Bürsin bir yandan da oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde.Sosyal medya hesabından filmiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Kerem Bürsin'e meslektaşı Ezgi Mola’dan şöyle bir yorum geldi: "Kerem bey, fotoğrafa bakınca bile uçmuş kadar olduk. Ama daha çok fotoğraf bekliyoruz sizden. Arayı çok açtınız."Kerem Bürsin ise Ezgi Mola'ya şöyle cevap verdi:"Sizin aktifliğinizi örnek almaya çalışıyorum Ezgi Hanım, ayrıca gördüm dil okulun başlıyormuşsunuz. I wish you all the best."