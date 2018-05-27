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Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya'nın Instagram'da paylaştığı fotoğraflarına dikkat çeken bir mesaj yazdı.

"SİNİRİMİZİ BOZMA"

Serenay Sarıkaya, "Güzel düşün, güzel ye, umudunu kaybetme, doya doya YAŞA, korkma, deneyimle, mutlu ol, SEV, anlayışlı ol, iyi bir insan ol, ahlaklı ol, ışılda, mucizelere inan...." notuyla paylaştığı fotoğrafa Ezgi Mola'dan cevap geldi. Mola, "Bir de sinirimizi bozma di mi Serenay'cım" yazdı.

Hem Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı hem de Ezgi Mola'nın yorumu takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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