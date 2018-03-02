F-16'lar Afrin için Diyarbakır'dan havalandı

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

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Şehit Mehmet Dinek: Anne buralar çok sisli, dumanlı

Serap Belovacıklı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik başlatılannın en kilit noktalarından biri olan Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları peş peşe tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak Afrin’e doğru hareket etti.Uçakların belirlenen hedefleri imha etmek için havalandığı öğrenildi.Öte yandan görevini başarıyla tamamlayan F-16’ların verilen koordinatları başarı ile bombalayarak üsse geri döndüğü görüldü.