F-16'lar 8 teröristi etkisiz hale getirdi
Tunceli merkez kırsalında hava destekli başlatılan operasyonda tespit edilen 8 terörist F-16 uçakları ile etkisiz hale getirildi
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Operasyon kapsamında tespit edilen 8 teröristin F-16 uçaklarınca etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
AA