F-16'lar 8 teröristi etkisiz hale getirdi

Tunceli merkez kırsalında hava destekli başlatılan operasyonda tespit edilen 8 terörist F-16 uçakları ile etkisiz hale getirildi

21 Mayıs 2018, Pazartesi 20:56
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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında tespit edilen 8 teröristin F-16 uçaklarınca etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

AA


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