2 F-16 uçağı, Bartın’ın Amasra İlçesi açıklarındaki geminin üzerinde sortiler yaparak füzeleri kilitlerken, TÜBİTAK görevlileri karadan takipte bulundu. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli üretim SOM füzesi, F-16 uçakları ile bugün test edildi. SOM füzesinin test edilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait kullanım dışı avcı gemisi Amasra açıklarında demirlerken, Sahil Güvenlik botu tatbikatın yapılacağı alana gemi ve teknelerin yaklaşmasına izin vermedi.

Bakacak Tepe’de bulunan TÜBİTAK görevlileri yanlarında bulunan makinelerle tatbikatı takip ederken, gazetecilerin görevlilerin yanından uzaklaşması istenildi. 2 F-16 uçağı, avcı botunun üzerinde sortiler yaptı. Hedefe herhangi bir atış yapılmazken, uçakların gemideki hedefe kilitlendikleri öğrenildi. TÜBİTAK görevlileri ise tepede sortiler yapan uçakları takip etti.

650 kilogram ağırlığındaki SOM seyir füzesinin menzili 180 kilometre.

Ayhan ACAR/DHA