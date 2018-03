!f filmleri Ankara ve İzmir’de!

Ankara ve İzmir’de ilk kez!

İş Bankası Maximum Kart’ın ana partnerliğinde düzenlenen’nin yolculuğu şimdi de’de devam ediyor! 1 Mart'ta başlayan ve 4 gün sürecek festival, aralarında “The Death of Stalin”, “How to Talk to Girls at Parties”in de olduğu özel bir seçkiyi Ankaralı ve İzmirli sinemaseverlerle buluşturacak.İş Bankası Maximum Kart’ın ana partnerliğinde düzenlenen 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 25 Şubat’ta sona eren İstanbul ayağının hemen ardından şimdi de Ankara ve İzmir’e geliyor. 1 Mart'ta başlayan ve Ankara ve İzmir’de aynı anda gerçekleşecek !f İstanbul, 4 Mart’ta sona erecek.!f İstanbul kapsamında Ankara ve İzmir galasını yapacak filmler arasında; Isabelle Huppert’e Locarno’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren, “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde”a modern ve gerçeküstücü yorum getiren Fransız komedisi “Madame Hyde / Bayan Hyde”; bir baba-oğul ilişkisini eşsiz mizahıyla anlatan ve Ben Stiller’ın performansıyla hayran bıraktığı komedi filmi “Brad’s Status / Brad’in Durumu: Karmaşık”; Venedik’ten “Jüri Özel Ödülü”nü, Toronto’dan da “Platform Ödülü”nü kazanan, incelikli ve melankolik western “Sweet Country / Güzel Ülke”; eski bir Hollywood oyuncusuyla genç bir aktör arasındaki aşk hikâyesini konu alan, Jamie Bell ve Annette Bening arasındaki kimyayla çok konuşulan “Film Stars Don't Die in Liverpool / Yıldızlar Asla Ölmez”; Amerikan sinemasının yaramaz çocuğu John Cameron Mitchell’ın Elle Fanning, Alex Sharp ve Nicole Kidman’lı kadrosuyla ışıldayan punk filmi “How to Talk to Girls at Parties / Partilerde Kız Tavlama Sanatı” da bulunuyor.Festival ayrıca, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü’nün sahibifilmi “”,’un “Türkiye’nin ilk punk filmi” olma özelliği taşıyan uzun kurmacası “”, Can Eskinazi ve Deniz Tortum’un birlikte yönettiği “” ve Nejla Demirci’nin ödüllü belgeseli “”nin de bulunduğu !f Yeni filmlerini Ankaralı ve İzmirli sinemaseverlerle ilk kez buluşturacak.!f İstanbul’un Ankara ve İzmirlilere bir diğer sürprizi de, festival kapsamında ücretsiz izlenebilecek “David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Beş Yıl” belgeseli olacak. David Bowie’nin ölümünden önce yayınladığı son iki albümü “The Next Day” (2013) ve “Blackstar”ın (2016) yanı sıra kanserle mücadelesini konu alan film, aynı zamanda hastalığı sırasında yapımına başladığı Broadway müzikali “Lazarus”tan da görüntüler taşıyor.!f İstanbul’un Ankara gösterimleri; Cinemaximum Armada Sineması’nda, İzmir’de ise Cinemaximum Konak Pier Sineması’nda gerçekleşecek. Ankara ayağında ayrıca, Türkiye’den Kısalar bölümünde yer alan 24 kısa film, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Cer Modern ve ODTÜ GİSAM’da ücretsiz izlenebilecek.!f İstanbul’un geçtiğimiz yıl genç !f’çilere özel olarak başlattığı indirimli gösterim fırsatı bu yıl da devam ediyor. Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere Perşembe ve Cuma günlerindeki gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulurken; İş’te Üniversiteli kredi kartına ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.(19:00 öncesi tüm seanslar)Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TLHafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm günTam: 21 TL Öğrenci: 18 TL21:30 – 22:00 seanslarıTam & Öğrenci: 22 TLFestivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” paketleri ile biletlerde %50 indirim ayrıcalığı sunulacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini %50 indirimle satın alabilecekler. Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve etkinlik biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.Sosyal medyada en çok takip edilen festival olan !f İstanbul ile ilgili güncel bilgileri festivalin Facebook, Twitter ve Instagram, Snapchat ve Periscope hesaplarından izleyebilirsiniz. !f İstanbul’u sosyal medyadaadresiyle takip edebilir, paylaşımlarınızıetiketiyle yaparak sohbete katılabilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için: www.ifistanbul.com17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali15-25 Şubat 2018 İstanbul1-4 Mart 2018 Ankara & İzmir