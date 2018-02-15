Fabri ve Muslera aynı kale için kapışabilir!

İSPANYA DEĞİL URUGUAY

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM"

Erdinç Şahin

Sabah Gazetesi'nden Bülent Timurlenk'in haberine göre; gösterdiği başarılı performansla'ta ikinci baharını yaşayan futbolculardan birisi olan, milli takıma göz kırptı.Ancak'ya değil,'a! İspanya doğumlu, Uruguay asıllı bir ailenin çocuğu olan 30 yaşındaki tecrübeli kaleci, daha önce yaptığı açıklamalarda İspanya Milli Takımı'nın formasını giymek istediğini bir çok kez dile getirmişti. Şimdiye kadar bu yönde teklif almayan Fabri, rotasını Galatasaraylı'nın kalesini koruduğu Uruguay'a çevirdi.Siyah-beyazlı eldiven, konu hakkında "Uruguay beni çağırırsa teklifi kabul ederim. 2018 Dünya Kupası'na gitmek, böyle büyük bir turnuvada sahaya çıkmak ve bu tecrübeyi yaşamak benim için harika olur" diye konuştu. Fabri için son kararı Uruguay Milli Takım Teknik Direktörüverecek.Beşiktaş forması ile 71 maça çıkan Fabri, kalesinde 74 gol gördü.asıllı İspanyol eldiven, bu karşılaşmaların 22'sinde ise kalesini gole kapattı.