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Facebook, 2 farklı akıllı hoparlör geliştiriyor

Akıllı hoparlörlerin 2017 yılında oldukça popüler olduğunu söylemek mümkün. İlk defa 2015 yılında Amazon’un Echo ismini verdiği cihazı ile ortaya çıkardığı sektör, hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Amazon, Google, Apple ve Microsoft’un ardından şimdi de sosyal medya devi Facebook, akıllı hoparlör pazarına adım atıyor.

Facebook, 2 farklı akıllı hoparlör geliştiriyor
Sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Facebook’un yeni bir akıllı hoparlör modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Keza geçtiğimiz yıl bu konu hakkında pek çok sızıntı ile karşılaşmıştık. Bilmediğimiz şey ise Facebook’un iki farklı akıllı hoparlör modeli üzerinde çalıştığıydı.

Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni bir rapora göre Facebook, Aloha ve Fiona kod isimlerini taşıyan iki farklı model üzerinde çalışıyor.

Bu modellerden Fiona, Aynı Amazon Echo Show gibi büyük bir ekranla gelecek. Sızdırılan bilgilere göre Fiona’nın ekranı yaklaşık olarak 15 inç olacak. Bu orta boy bir lap top ile eşit büyüklükte olacağı anlamına geliyor. Görüntülü arama ve video izleme gibi işlevlere de sahip olması beklenen modelin, ekranı ise LG tarafından üretilecek.

Diğer model Aloha ise daha ufak bir boyutta olacak. Aloha’da aynı Fiona gibi dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Fakat bu ekranın boyutu Fiona’ya oranla çok daha küçük olacak. Üzerinde yüz tanıma özelliğine sahip ufak bir kamera bulunacak olan Fiona’nın bu sayede Facebook, Instagram gibi hesaplara çok daha hızlı giriş yapması sağlanacak.
 

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