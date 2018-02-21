Facebook, 2 farklı akıllı hoparlör geliştiriyor

Sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Facebook’un yeni bir akıllı hoparlör modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Keza geçtiğimiz yıl bu konu hakkında pek çok sızıntı ile karşılaşmıştık. Bilmediğimiz şey ise Facebook’un iki farklı akıllı hoparlör
modeli üzerinde çalıştığıydı.
Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni bir rapora göre Facebook, Aloha
ve Fiona
kod isimlerini taşıyan iki farklı model üzerinde çalışıyor.
Bu modellerden Fiona, Aynı Amazon Echo Show
gibi büyük bir ekranla gelecek. Sızdırılan bilgilere göre Fiona’nın ekranı yaklaşık olarak 15 inç olacak. Bu orta boy bir lap top ile eşit büyüklükte olacağı anlamına geliyor. Görüntülü arama ve video izleme gibi işlevlere de sahip olması beklenen modelin, ekranı ise LG
tarafından üretilecek.
Diğer model Aloha ise daha ufak bir boyutta olacak. Aloha
’da aynı Fiona gibi dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Fakat bu ekranın boyutu Fiona’ya oranla çok daha küçük olacak. Üzerinde yüz tanıma özelliğine sahip ufak bir kamera bulunacak olan Fiona’nın bu sayede Facebook
, Instagram gibi hesaplara çok daha hızlı giriş yapması sağlanacak.
Adem Özdoğan