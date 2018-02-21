Facebook, 2 farklı akıllı hoparlör geliştiriyor

Adem Özdoğan

Sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Facebook’un yeni bir akıllı hoparlör modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Keza geçtiğimiz yıl bu konu hakkında pek çok sızıntı ile karşılaşmıştık. Bilmediğimiz şey ise Facebook’un iki farklımodeli üzerinde çalıştığıydı.Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni bir rapora göre Facebook,vekod isimlerini taşıyan iki farklı model üzerinde çalışıyor.Bu modellerden Fiona, Aynı Amazongibi büyük bir ekranla gelecek. Sızdırılan bilgilere göre Fiona’nın ekranı yaklaşık olarak 15 inç olacak. Bu orta boy bir lap top ile eşit büyüklükte olacağı anlamına geliyor. Görüntülü arama ve video izleme gibi işlevlere de sahip olması beklenen modelin, ekranı isetarafından üretilecek.Diğer model Aloha ise daha ufak bir boyutta olacak.’da aynı Fiona gibi dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Fakat bu ekranın boyutu Fiona’ya oranla çok daha küçük olacak. Üzerinde yüz tanıma özelliğine sahip ufak bir kamera bulunacak olan Fiona’nın bu sayede, Instagram gibi hesaplara çok daha hızlı giriş yapması sağlanacak.