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Facebook'a göre kredi

Bankalar riski azaltmak için kredi talep eden kişilerin sosyal medya hesaplarına da bakmaya başladı. Arkadaş çevresi, nerede çalıştığı, nasıl işler yaptığı ve beğenilere göre kredi onayı çıkıyor. Uzmanlara göre bu tür araştırmalar hukuka aykırı...

Facebook'a göre kredi
Murat GÜLDEREN / POSTA
 
Pek çok banka artık kredi verirken kişinin borç sicili dışında Facebook, Instagram, Linkedin ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarını da inceliyor. Kişinin arkadaş listesi, yaptığı paylaşımlar ve beğenileri kredi notlarını bile etkiliyor. Finansal durumu iyi olan ancak karışık bir profile sahip olan kişiler için ayrıca risk analizleri yapılıyor. 
 

KAPSAMLI ANALİZ

 
Konuya ilişkin görüştüğümüz bir banka yetkilisi sosyal medya hesaplarının kredi alımlarında önemli bir kriter olmaya başladığını ifade ederek, "Arkadaşlarının unvanı, çalıştığı kurum, olası maaşları değerlendirmeye alınıyor. Amaç kredi riskini en aza indirmek. Adam göründüğünden farklı bir imaja bürünüyorsa bu sosyal medya hesaplarından anlaşılabiliyor."
 

HUKUKA AYKIRI

 
Teknoloji ve kişisel verilerle ilgili kritik davalara bakan Avukat Cevat Kazma sosyal medya hesabindaki özel içeriklerin ticari ya da farklı amaçlı kullanılmasının hukuka ve ticari ahlaka aykırı olduğuna dikkat çekerek, "Bankaların tüketiciye kredi verirken hangi kriterleri değerlendirebileceği mevzuatlarda açıkça belirlenmiştir" dedi.
 


İŞE ALIM KRİTERİ
 

Cevat Kazma şöyle konuştu: "Sosyal medya mecraları kişilerin yaşam biçimleri, ilgi alanları ve hayat görüşüyle alakalı bir profil ortaya çıkarabiliyor. Bunun farkında olan kurumlar, kişisel profilleri analiz yöntemi olarak kullanıyor. Öyle ki, artık bu durum işe alım süreçlerinde dahi karşımıza çıkıyor. Birçok kurum işe alacağı kişinin sosyal medya profillerini de inceliyor. Sonuç olarak bu yöntem uygulanamaz. Kurumların web siteleri de bankalar tarafından inceleniyor. Örneğin İran'a uygulanan ambargo döneminde o bölgeyle iş yapanlar bu şekilde anlaşılmaya çalışılıyordu.
 


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