Facebook ayrımcı reklamları yasaklıyor

Washington State ile yapılan bir anlaşmaya göre artık kimsenin Facebook’a verilen reklamları görmesi engellenemeyecek.

90 GÜN İÇİNDE UYGULANACAK

Washington Başsavcısı Bob Ferguson’ın yaptığı açıklamaya göre Facebook reklam platformu kullanıcılar arasında etnik köken, din ve cinsel yönelime göre ayrımcılık yapamayacak şekilde yeniden düzenlendi. Düzenlemeler 90 gün içinde ülke çapında yürürlüğe girecek.

Facebook’tan Will Castleberry, “Platformumuzda ayrımcı reklamların yeri yok. Reklam ürünlerimizi herkes için uygun, etkili ve güvenli hale getirmek için geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

SEÇİLEN GRUPLAR REKLAMLARI GÖREMİYOR

Konu üzerinde 20 ay süren incelemeler, ProPublica’nın yayımladığı ve Facebook reklamlarını görebilecek kişilerin ırka göre seçilebildiğini belirten makalesi üzerine başlamıştı.

Mart ayında Facebook, “National Fair Housing Alliance / Ulusal Adil Mesken Birliği” önderliğinde bir insan hakları grubu tarafından mahkemeye verildi. Yapılan suçlama, bazı ev sahiplerinin ve emlakçıların verdikleri ilanlarda medeni hal ve cinsiyete göre bazı kullanıcılara reklamlarını göstermedikleri şeklindeydi.

Bunun üzerine başlatılan bir araştırmayla 20 sahte ilan yayınlandı ve bazı etnik azınlıklara gece kulübü, restoran, kredi, sigorta, iş arama ve ev kiralama reklamlarının gösteriminin engellenebildiği ortaya çıktı. Buna bağlı olarak bazı etnik gruplar ilgili reklamları hiç göremiyor ve sunulan fırsatlardan haberdar olamıyordu.

Campaign Türkiye