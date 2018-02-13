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Facebook beğenmeme butonunu test ediyor

Facebook’ta hoşunuza gitmeyen ve beğeniyi hak etmediğini düşündüğünüz paylaşımların oylamasına etki edebileceksiniz

Facebook beğenmeme butonunu test ediyor
Facebook ekibi şu aralar yeni bir oylama sistemi üzerine çalışıyor olabilir. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, yakın zamanda yapılan paylaşımlar için “Gülücük, kalp işareti, ağlama ve kızgınlık ifadeleri” gibi seçenekler sunmuştu. Öncesinde tartışılan bir konu ise, platforma “Beğenmeme” butonunun gelip gelmeyeceğiydi. Yetkililer bunun paylaşımları kötü anlamda etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini dile getirmişti. Şimdi gelelim yeni bilgilere.

Bazı kullanıcılar son günlerde Twitter’da FB gönderileriyle ilgili bazı ekran görüntüleri paylaşıyor. Sizin de görebileceğiniz üzere, mesajların altında “Downvote”, yani verilen like’ı düşür seçeneği de var. Haliyle hoşunuza gitmeyen ve beğeniyi hak etmediğini düşündüğünüz paylaşımlarda oy düşüşü gerçekleştirebileceksiniz.

Bakalım konu hakkında bir açıklama gelecek mi…
 

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