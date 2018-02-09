Facebook 'beğenmeme' tuşunu test ediyor

Sosyal medya devi Facebook
bu tuşun paylaşımlar ve yorumlarda kullanılabileceğini belirtti ve asıl amaçlarının rahatsız edici içerikleri saptamak olduğuna dikkat çekti.
Kullanıcıların beğenmedikleri içerikler için ‘beğenmeme’ butonunu kullanabilecekleri ve ardından bu kararı neden verdiklerini açıklayabilecekleri bir listeyle karşılaşacakları açıklandı. Listede, söz konusu içeriğin ‘saldırgan’ ya da ‘yanıltıcı’ olduğu Facebook’a bildirilebilecek.
FACEBOOK BEĞENMEME TUŞUNU NİYE KOYUYOR?
Eksi puanlar içeriklerin beğeni ve yorum sayısı gibi görüntülenmeyecek. Bu özelliğin Facebook
’u sakıncalı içeriklere karşı bilgilendirmek amacıyla geliştirildiğini söylenebilir.
Facebook
CEO’su Mark Zuckerberg
, 2015 yılında verdiği bir demeçte bu tuş üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.
Can Hakman