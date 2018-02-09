Facebook 'beğenmeme' tuşunu test ediyor



FACEBOOK BEĞENMEME TUŞUNU NİYE KOYUYOR?

Can Hakman

Sosyal medya devibu tuşun paylaşımlar ve yorumlarda kullanılabileceğini belirtti ve asıl amaçlarının rahatsız edici içerikleri saptamak olduğuna dikkat çekti.Kullanıcıların beğenmedikleri içerikler için ‘beğenmeme’ butonunu kullanabilecekleri ve ardından bu kararı neden verdiklerini açıklayabilecekleri bir listeyle karşılaşacakları açıklandı. Listede, söz konusu içeriğin ‘saldırgan’ ya da ‘yanıltıcı’ olduğu Facebook’a bildirilebilecek.Eksi puanlar içeriklerin beğeni ve yorum sayısı gibi görüntülenmeyecek. Bu özelliğin’u sakıncalı içeriklere karşı bilgilendirmek amacıyla geliştirildiğini söylenebilir.CEO’su, 2015 yılında verdiği bir demeçte bu tuş üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.