Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı

Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay saat kaçta izlenecek? (Süper Kanlı Mavi Ay nedir?)
Sosyal medya devi Facebook, kripto para birimleri içeren reklamları yasakladığını açıkladı. Facebook, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğunu belirtti. Facebook sözcüsü Rob Leathern, Business Insider'a yaptığı açıklamada, yeni kuralın yalnızca kripto para birimleri veya şifreleme araçları satmaya çalışan anahtar kelimeleri değil kripto para birimleri ile ilgili tüm reklamları yasakladığını söyledi. Bu nedenle, Bitcoin cüzdanlarına yönelik reklamlarla birlikte örneğin Ethereum madenciliğine yönelik donanımlar gibi reklamlar da yasaklandı.