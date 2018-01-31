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Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı

Sosyal medya devi Facebook, kripto para birimleri içeren reklamları yasakladığını açıkladı. Facebook, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğunu belirtti. Facebook sözcüsü Rob Leathern, Business Insider'a yaptığı açıklamada, yeni kuralın yalnızca kripto para birimleri veya şifreleme araçları satmaya çalışan anahtar kelimeleri değil kripto para birimleri ile ilgili tüm reklamları yasakladığını söyledi. Bu nedenle, Bitcoin cüzdanlarına yönelik reklamlarla birlikte örneğin Ethereum madenciliğine yönelik donanımlar gibi reklamlar da yasaklandı.

Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı
Facebook'un reklam yönetmeliklerinden sorumlu olan Rob Leathern, "İkili opsiyonlar, ICO’lar ve kripto para birimleri gibi yanıltıcı veya aldatıcı promosyon uygulamalarıyla sıklıkla ilişkilendirilebilen finansal ürünleri ve hizmetleri destekleyen reklamları" hedef aldıklarını söyledi.

Leathern sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu politikayla kasıtlı olarak geniş, aldatıcı ve yanıltıcı reklamcılık uygulamalarını daha iyi tespit etmek için çalışıyoruz.İnsanların, aldatmacadan veya aldatmadan korkmadan Facebook reklamlarıyla yeni ürün ve hizmetleri keşfetmeye ve bunları öğrenmeye devam etmesini istiyoruz."

BİTCOİN KAÇ LİRA? BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in fiyatı gün geçtikçe düşüyor. Bitcoin'in fiyatı bugün 10 bin doların da altına inerek 9 bin 700 dolara kadar indi. 

Bitcoin geçtiğimiz ay 20 bin dolar sınırına kadar tırmanmıştı. 
 


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