Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı

Can Hakman

'un reklam yönetmeliklerinden sorumlu olan, "İkili opsiyonlar, ICO’lar ve kripto para birimleri gibi yanıltıcı veya aldatıcı promosyon uygulamalarıyla sıklıkla ilişkilendirilebilen finansal ürünleri ve hizmetleri destekleyen reklamları" hedef aldıklarını söyledi.Leathern sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu politikayla kasıtlı olarak geniş, aldatıcı ve yanıltıcı reklamcılık uygulamalarını daha iyi tespit etmek için çalışıyoruz.İnsanların, aldatmacadan veya aldatmadan korkmadan Facebook reklamlarıyla yeni ürün ve hizmetleri keşfetmeye ve bunları öğrenmeye devam etmesini istiyoruz."in fiyatı gün geçtikçe düşüyor.'in fiyatı bugün 10 bin doların da altına inerek 9 bin 700 dolara kadar indi.geçtiğimiz ay 20 bin dolar sınırına kadar tırmanmıştı.