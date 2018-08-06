Facebook, çöpçatanlık uygulamasını test etmeye başladı

Yeni Facebook özelliklerini, kaynak koda bakarak herkesten önce keşfeden ve dünyaya duyuran Manchun Wong, çöpçatanlık uygulamasıyla ilgili de görüntüler ve bilgiler paylaştı.

Buna göre, Facebook, çalışanlarından buluşma profilleri için uydurma bilgiler girmelerini istemiş. Uygulama herkese açılmadan önce bu verilerin silineceği belirtiliyor. Bir ekran görüntüsündeki açıklamalara göre, Facebook çalışanları bu teste gönüllü katılabiliyorlar, ayrıca uygulamaya katkıları ya da uygulamayı kullanıp kullanmamaları, işlerine ya da Facebook'taki kariyerlerine herhangi bir etkide bulunmayacak. Ayrıca, şirketin taciz karşıtı politikası uygulamada da geçerli olacak.

Diğer ekran görüntülerine göre, uygulama cinsiyet, konum, hangi cinsiyetlerle ilgilenildiğini sorarak eşleştirme yapıyor. Wong, yaptığı denemede kendi bilgilerini girebildiğini, ancak Facebook çalışanı olmadığı için profil oluşturamadığını belirtiliyor.

DİĞER UYGULAMALARIN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Her ne kadar Facebook'un iç test yapması ürünün herkese açılacağını garanti etmese de, Facebook Dating'in duyurulduğu gün OKCupid ve Tinder'ın sahibi Match Group hisselerinde yüzde 17 düşüş yaşanmıştı.

BİRBİRİNİ BEĞENENLER PROFİLİ GÖRECEK

Facebook Dating'in profilinin Facebook profilinden ayrı tutulacağı ve birbirini beğenen kişilerin profillerini görebileceği belirtilirken, şirket kişilerin buluşma ihtimallerini artırmak için, aynı etkinliklere katılanlara da profil gösterme özelliği sunacak.