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Facebook gizlice internet uyduları geliştiriyor olabilir

Facebook’un Federal İletişim Kurulu’na yaptığı başvurular, Mark Zuckerberg’in uzayda Elon Musk’la rekabete girişeceğine işaret ediyor

Facebook gizlice internet uyduları geliştiriyor olabilir
Facebook’un yörünge üzerinden Dünya’ya internet bağlantısı sağlayacak uydular üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

IEEE Spectrum Dergisi tarafından bir bölümüne ulaşılan proje, PointView Tech LLC isimli gizemli bir şirketin deneysel uydu planlarını gün yüzüne çıkardı. Şirketin Federal İletişim Kurulu’na (FCC) yaptığı başvuru, Athena isimli bir uyduyla yüksek frekans milimetrik dalga radyo sinyallerini kullanarak yüksek hızda ve kapasitede internet bağlantısı sağlanmak istendiğini belirtiyor.

Athana eğer Dünya’nın alçak yörüngesinde konumlandırılırsa, Elon Musk’ın SpaceX’inin ve Richard Branson destekli Starlink’in benzer projelerine rakip olacak.

IEEE, Pointview ve Facebook’un FCC başvurusunda aynı avukatı kullandığına ve dahası Athena’nın Dünya’da konumlandırılacak anteninin Facebook’un Los Angeles’daki ofisiyle aynı bölgede konumlandırılacağına dikkat çekiyor.

FCC kaydına göre, PointView ilk deneysel internet uydusu Athena’yı 2019 yılında fırlatmayı planlıyor.


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