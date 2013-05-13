Facebook, mobil kullanıcılarının PC kullanıcılarını geride bırakmasının ardından sunduğu Home arayüzüyle şu ana kadar istediği başarıyı elde edemedi. Veriler, sosyal medya ağının Nisan ayı başında sunduğu Home, Facebook’un 751 milyon mobil kullanıcısından sadece 1 milyonu tarafından indirildi.

Facebook’un mobil mühendislik birimi tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, Home arayüzünün 1 ay içinde 1-5 milyon indirilme rakamına ulaştığı belirtildi. Mashable’ın haberine göre, Facebook bu açıklamaya rağmen 1 milyon rakamının geçilip geçilmediği konusunda net bir bilgi sunmadı.

5 ÜZERİNDEN 2 ALABİLDİ



AppStore istatistiklerini toplayan App Annie sitesine göre, Facebook Home, sunulduğu ülkelerde en çok indirilen 100 uygulama sıralamasına bile giremedi. ABD’de ilk günlerde ilk 50’ye girmeye yaklaşan Home, bugün ilk 300 civarında geziniyor. Bir mobil uygulama için 1 milyon indirilme büyük bir başarı olsa da, mobil kullanıcı sayısı 750 milyonu aşan Facebook için çok düşük bir rakama işaret ediyor.

Daha da kötüsü, Home, Google Play kullanıcıları tarafından 5 üzerinden sadece 2 yıldız alabilmiş durumda. Home,HTC’nin First adlı akıllı telefonunda standart işletim sistemi olarak sunuluyor. Telefonun ABD’deki fiyatı iki yıl sözleşmeli olarak 99 dolar.

ntvmsnbc