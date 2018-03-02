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Facebook iki ayrı haber kaynağı özelliğinden vazgeçti

Facebook bir süredir üzerinde çalıştığı iki ayrı haber kaynağı güncellemesini durdurduğunu açıkladı

Facebook iki ayrı haber kaynağı özelliğinden vazgeçti
Facebook bir süredir iki ayrı haber kaynağı güncellemesi üzerinde çalışıyordu. Kullanıcıların, aile ve arkadaşları ile diğer kişileri ayırarak daha kişisel iletişim imkanı sağlamaya yönelik olarak sürdürülen testler, bugün itibariyle sonlandırıldı.


"İNSANLAR İKİ AYRI HABER KAYNAĞI İSTEMİYOR"


Facebook haber akışı sorumlusu Adam Mosseri tarafından çalışmanın sonlandırılmasına ilişkin nedenler şu sözlerle duyuruldu: "İnsanlar iki ayrı haber kaynağı istemiyor. Yaptığımız anketler sonucunda insanlar gördükleri mesajlardan daha az memnun olduklarını ifade ediyor. Bunun yanında iki ayrı yayın akışının olması arkadaşlarınızla ve ailenizle daha fazla iletişim kurmanıza da yardımcı olmuyor."

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Facebook'un bundan sonra daha iletişim odaklı bir sosyal medya adresi olacağını ve bunun için gerekli güncellemelerin de en kısa sürede servis edileceğini duyurmuştu.


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