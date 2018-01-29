Facebook ilk kez gizlilik ilkelerini yayınladı



'HERKES HER ŞEYİ PAYLAŞMAK İSTEMİYOR'

YENİ VERİ KORUMA YASASI İLE SOSYAL AĞ PLATFORMLARI GÜVENLİK AÇIKLARINI 72 SAAT İÇİNDE BİLDİRECEK

Nazlı Erdol

genelinde 2 milyardan fazla kullancıya sahipşirketi kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığına dair 'ni' ilk kez açıkladı.Şirket kullanıcıların gizlilik sisteminin nasıl çalıştığını anlaması ve bilgilerini koruyabilmesi için bilgilendirici videolar da yayınlamaya hazırlanıyor.Buna görekullancılar için reklamları gösterebilmek için verileri nasıl kullandığı, eski iletilerin nasıl silinebileceği ve silinen hesaplardaki verilere ne olduğu gibi bir dizi konuda eğitici videoları görücüye çıkaracak.Facebook'un gizlilikten sorumlu baş yetkilisitarafından bu açıklamanın yapılmasının nedeni ise şirketin'nin (AB) yeni veri koruma yasasının (GDPR) 25 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinden önce hazır olmak istemesi.AB'nin yeni koruma yasası internetin icadından bu yana yapılan en büyük kişisel veri koruma hamlelerinden biri olarak tanımlanıyor.Egan açıklamasında "İnsanların Facebook'u ilişki kurmak için kullandığını biliyoruz ancak herkes her şeyi biz dahil herkesle paylaşmak istemiyor. Verilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda seçeneklerinizin olması önemli" ifadelerini kullandı.GDPR'a göre sosyal ağ platformları güvenlik ihlallerini 72 saat içerisinde yetkililere bildirmek, müşterilerinin verilerini dışarıya aktarmalarına ve tamamen silmelerine izin vermek zorunda.