Facebook Messenger revizyondan geçti

Adem Özdoğan

Facebook’un her yıl ürün ve hizmet geliştiren girişimciler için düzenlediği “Developer Conference” kısacabugün Kaliforniya’da başladı. Toplamda iki gün sürecek bu konferansın ilk gününde en dikkat çeken tanıtım şirket CEO’sutarafından yapıldı. Sosyal medya devininyılından bu yana kullanıcılara sunduğu anlık mesajlaşma servisi yenilendiği açıklandı. Zuckerberg, yenilenenuygulamasını ise bizzat kendisi tanıttı.Yenilenen, uygulama ara yüzünde çıkan reklam, oyun gibi birçok gereksiz detaydan arındırıldı. Artık kullanıcılarına daha hızlı, daha iyi ve daha temiz bir ara yüz vadediyor. Uygulamanın alt panelinde sohbetler ve kişiler gibi üç farklı sekme yer alıyor. Kamera ve görüntülü arama simgeleri ise uygulamanın sağ üstünde yer alıyor.bugün başlayan’de “Kullanıcılar mesajlaşmak için basit ve hızlı bir uygulama istiyor. Bizde bu isteği dikkate alarak Messenger’i yeniden tasarlama kararı aldık.” dedi.