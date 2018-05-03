Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Facebook Messenger revizyondan geçti

Yıllardır karmaşıklığı ile kullanıcıları bunaltan Facebook Messenger detaylı bir revizyondan geçti. Tüm dünyada kullanıcı sayısı 1.5 milyar kişiye ulaşmış olan anlık mesajlaşma uygulaması artık çok daha kullanışlı.

Facebook Messenger revizyondan geçti
Facebook’un her yıl ürün ve hizmet geliştiren girişimciler için düzenlediği “Facebook Developer Conference” kısaca Facebook F8 bugün Kaliforniya’da başladı. Toplamda iki gün sürecek bu konferansın ilk gününde en dikkat çeken tanıtım şirket CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. Sosyal medya devinin 2011 yılından bu yana kullanıcılara sunduğu anlık mesajlaşma servisi yenilendiği açıklandı. Zuckerberg, yenilenen Facebook Messenger uygulamasını ise bizzat kendisi tanıttı.

Yenilenen Messenger, uygulama ara yüzünde çıkan reklam, oyun gibi birçok gereksiz detaydan arındırıldı. Artık kullanıcılarına daha hızlı, daha iyi ve daha temiz bir ara yüz vadediyor. Uygulamanın alt panelinde sohbetler ve kişiler gibi üç farklı sekme yer alıyor. Kamera ve görüntülü arama simgeleri ise uygulamanın sağ üstünde yer alıyor.

Mark Zuckerberg bugün başlayan Facebook F8’de “Kullanıcılar mesajlaşmak için basit ve hızlı bir uygulama istiyor. Bizde bu isteği dikkate alarak  Messenger’i yeniden tasarlama kararı aldık.” dedi.

Kullanıcılar artık Facebook Messenger üzerinden 4K fotoğraf ve 360 derece video paylaşımı yapabilecek. 
 

LG G7 THİNQ TANITILDI! İŞTE LG G7 ÖZELLİKLERİ



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Facebook'a göre kredi

Facebook'a göre kredi
Huawei Honor 2 telefonla Türkiye'ye geldi

Huawei Honor 2 telefonla Türkiye'ye geldi
Yerli Google Earth CAS, Efes Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı

Yerli Google Earth CAS, Efes Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı
Google Chrome'a yeni özellik

Google Chrome'a yeni özellik
Sosyal medya uzmanları Twitter'ın şifre değişikliği isteğini değerlendirdi

Sosyal medya uzmanları Twitter'ın şifre değişikliği isteğini değerlendirdi
Apple indirimli batarya değişimine 10 katı fiyat çıkarıyor

Apple indirimli batarya değişimine 10 katı fiyat çıkarıyor
Dungeon Hunter Champions tüm dünyada yayınlandı!

Dungeon Hunter Champions tüm dünyada yayınlandı!
Milli Coğrafi Analiz Sistemi sivil kullanıma açıldı

Milli Coğrafi Analiz Sistemi sivil kullanıma açıldı
Facebook gizlice internet uyduları geliştiriyor olabilir

Facebook gizlice internet uyduları geliştiriyor olabilir
iPhone SE 2 nasıl olacak?

iPhone SE 2 nasıl olacak?
Cambridge Analytica kapanıyor

Cambridge Analytica kapanıyor