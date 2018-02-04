Facebook'ta başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak İtalya'da suç

İtalya'nın kuzeyindeki Pordenone kentinde yaşayan 30 yaşındaki bir kadın, Facebook profilinde bir başkasının fotoğrafını kullandığı gerekçesiyle 'başkasının kimliğine bürümekten' suçlu bulundu ve 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Facebook'ta başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak İtalya'da suç
Hapis cezası 3 bin 750 euro para cezasına çevrilirken, kadının cezayı 30 taksitte ödemesine karar verildi.
'Facebook mahkumu' kadın mahkeme masraflarını da karşılayacak.

İtalyan yargı sisteminde son karar mercii olan Yargıtay'ın kararları temyiz edilemiyor.

BBC'de yer alan habere göre Yargıtay kararını, İtalyan Ceza Kanunu'nun 494. maddesine dayandırdı. Söz konusu madde, "kendisi ya da başkaları için avantaj elde etmek ya da başkalarını zarara uğratmak ya da yanıltmak amacıyla" başkalarının kimliğini gösterir özelliklerini almanın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini belirtiyor.


FACEBOOK'TA BAŞKASININ PROFİL FOTOĞRAFINI KULLANMAK SUÇ


İtalyan basını bu kararla, sosyal medyada 'olduğundan daha güzel görünmek' ya da 'görüntüsünü saklamak' niyetiyle başkalarının fotoğraflarını kullanmanın 'pahalıya patlayacağını' yazdı.

Facebook'ta da, 'Topluluk Standartları' başlığı altında "İnsanlar Facebook'ta gerçek kimliklerini kullanarak bağlantı kurar... diğer kişileri taklit eden tüm profilleri kaldırıyoruz" deniliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Kazakistan'da bir erkek, kadın güzellik yarışmasında finale kaldı

Kazakistan'da bir erkek, kadın güzellik yarışmasında finale kaldı
İsrail askerleri Filistinlilere ait okulun bir kısmını yıktı

İsrail askerleri Filistinlilere ait okulun bir kısmını yıktı
Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı

Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı
Sibirya soğuğunda sokakta yoga yaptılar

Sibirya soğuğunda sokakta yoga yaptılar
Fas açıklarında, boğularak hayatını kaybeden 20 göçmenin bedenlerine ulaşıldı

Fas açıklarında, boğularak hayatını kaybeden 20 göçmenin bedenlerine ulaşıldı
Kuzey Kore nükleer parça temini için Berlin'deki büyükelçiliğini kullandı

Kuzey Kore nükleer parça temini için Berlin'deki büyükelçiliğini kullandı
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi

İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Almanya'da 133 gündür hükümet kurulamadı

Almanya'da 133 gündür hükümet kurulamadı
New York Times’tan gizli anlaşma iddiası

New York Times’tan gizli anlaşma iddiası
ABD'de iki tren çarpıştı! En az 2 ölü onlarca yaralı var...

ABD'de iki tren çarpıştı! En az 2 ölü onlarca yaralı var...