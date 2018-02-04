Facebook'ta başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak İtalya'da suç



FACEBOOK'TA BAŞKASININ PROFİL FOTOĞRAFINI KULLANMAK SUÇ

Can Hakman

Hapis cezası 3 bin 750 euro para cezasına çevrilirken, kadının cezayı 30 taksitte ödemesine karar verildi.mahkumu' kadın mahkeme masraflarını da karşılayacak.İtalyan yargı sisteminde son karar mercii olan Yargıtay'ın kararları temyiz edilemiyor.'de yer alan habere görekararını, İtalyan Ceza Kanunu'nun 494. maddesine dayandırdı. Söz konusu madde, "kendisi ya da başkaları için avantaj elde etmek ya da başkalarını zarara uğratmak ya da yanıltmak amacıyla" başkalarının kimliğini gösterir özelliklerini almanın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini belirtiyor.İtalyan basını bu kararla, sosyal medyada 'olduğundan daha güzel görünmek' ya da 'görüntüsünü saklamak' niyetiyle başkalarının fotoğraflarını kullanmanın 'pahalıya patlayacağını' yazdı.'ta da, 'Topluluk Standartları' başlığı altında "İnsanlar'ta gerçek kimliklerini kullanarak bağlantı kurar... diğer kişileri taklit eden tüm profilleri kaldırıyoruz" deniliyor.