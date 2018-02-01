Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Facebook'ta geçirilen süre günlük 50 milyon saat azaldı

Sosyal medya devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, sitedeki paylaşımları önceliklendiren bazı değişikler yapmaları sonrası kullanıcıların sitede daha az zaman geçirmeye başladığını söyledi. Mark Zuckerberg, geçen yıl kullanıcıların Facebook'ta geçirdiği sürenin yüzde 5, yani günde 50 milyon saat azaldığını belirtti

Facebook'ta geçirilen süre günlük 50 milyon saat azaldı
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ocak ayında siteyi yeniden insanların arkadaşları ve yakınları ile iletişim kurduğu bir platforma düönüştürmek amacıyla yaptıkları radikal değişikliğin bedelini açıkladı.

Facebook, bir süredir arkadaş ve aile bireyleriyle olan etkileşimi artıracak, şirketler, işletmeler ve medya kuruluşlarının içeriklerini ise daraltacak şekilde, karşımıza çıkan paylaşımları öncelik sırasına göre düzenliyor.

Kullanıcıların sitede vakit geçirme süresinde yüzde 5'lik bir azalma oldu.

'FACEBOOK'TA GEÇİRİLEN SÜREDE KABACA GÜNLÜK 50 MİLYON SAATLİK DÜŞÜŞ YAŞANDI'


Zuckerberg yaptığı açıklamada " İnsaların daha iyi vakit geçirdiğinden emin olmak için daha az viral video gösterilecek şekilde değişiklikler yaptık. Toplamda yaptığımız değişiklikler ile Facebbok'ta geçirilen sürede kabaca günlük 50 milyon saatlik düşüş yaşandı" dedi.

Ancak "İnsanların birbirine bağlanmasına yardımcı olmak onların sitede geçirdiği zamanı arttırmaktan daha önemli" diyen 33 yaşındaki Zuckerberg bu politikanın gelecekte şirkete finansal açıdan olumlu etki edeceğinden emin.

BBC Türkçe'nin aktardığna göre kısa vadede alınan sonuçalr ise şöyle:

- Facebook'un geliri geçen yıl yüzde 47 yani 40 milyar dolardan fazla azaldı
- Şirketin kârı ise yüzde 56 (16 milyar) artarak sıçrama yaptı
- Aralık ayında aktif kullanıcı sayısının ortalaması günlük bazda 1.4, aylık bazda ise 2.13 milyardı
- Reklam gelirlerinin büyük pay sağladığı ABD ve Kanada bölgesinde ise, günlük kullanıcı sayısı bir önceki çeyrek yıla oranla yaklaşık 700 bin azalarak 184 milyona düştü.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası

Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası
Balıkesir'de bir manav kripto parayla alışveriş başlattı

Balıkesir'de bir manav kripto parayla alışveriş başlattı
Rotterdam’dan iki kült olacak film

Rotterdam’dan iki kült olacak film
Hac kura çekiliş sonuçları 2018 nasıl sorgulanır? (2018 Hac kuraları sorgualama)

Hac kura çekiliş sonuçları 2018 nasıl sorgulanır? (2018 Hac kuraları sorgualama)
Sosyal medya kullanıcılarına porno film tuzağı

Sosyal medya kullanıcılarına porno film tuzağı
James Joyce'un aşk mektupları sansürsüz ve eksiksiz haliyle ilk kez Türkçede

James Joyce'un aşk mektupları sansürsüz ve eksiksiz haliyle ilk kez Türkçede
50 milyon kişinin kimlik bilgilerini para karşılığı satan çete çökertildi

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini para karşılığı satan çete çökertildi
İstiklal Caddesi'nde facianın eşiğinden dönüldü

İstiklal Caddesi'nde facianın eşiğinden dönüldü
Kerem Akça'nın Rotterdam’dan ‘Kelebekler’, ‘Meteorlar’ ve ‘Yard’ eleştirileri

Kerem Akça'nın Rotterdam’dan ‘Kelebekler’, ‘Meteorlar’ ve ‘Yard’ eleştirileri
Hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarını çıkarınca ayakkabı hediye edildi

Hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarını çıkarınca ayakkabı hediye edildi
Köpeğe tecavüz eden adamdan iğrenç savunma!

Köpeğe tecavüz eden adamdan iğrenç savunma!