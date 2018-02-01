Facebook'ta geçirilen süre günlük 50 milyon saat azaldı

'FACEBOOK'TA GEÇİRİLEN SÜREDE KABACA GÜNLÜK 50 MİLYON SAATLİK DÜŞÜŞ YAŞANDI'

Nazlı Erdol

'un kurucusuocak ayında siteyi yeniden insanların arkadaşları ve yakınları ile iletişim kurduğu bir platforma düönüştürmek amacıyla yaptıkları radikal değişikliğin bedelini açıkladı., bir süredir arkadaş ve aile bireyleriyle olan etkileşimi artıracak, şirketler, işletmeler ve medya kuruluşlarının içeriklerini ise daraltacak şekilde, karşımıza çıkan paylaşımları öncelik sırasına göre düzenliyor.Kullanıcıların sitede vakit geçirme süresinde yüzde 5'lik bir azalma oldu.Zuckerberg yaptığı açıklamada " İnsaların daha iyi vakit geçirdiğinden emin olmak için daha az viral video gösterilecek şekilde değişiklikler yaptık. Toplamda yaptığımız değişiklikler ile Facebbok'ta geçirilen sürede kabaca günlük 50 milyon saatlik düşüş yaşandı" dedi.Ancak "İnsanların birbirine bağlanmasına yardımcı olmak onların sitede geçirdiği zamanı arttırmaktan daha önemli" diyen 33 yaşındaki Zuckerberg bu politikanın gelecekte şirkete finansal açıdan olumlu etki edeceğinden emin.BBC Türkçe'nin aktardığna göre kısa vadede alınan sonuçalr ise şöyle:- Facebook'un geliri geçen yıl yüzde 47 yani 40 milyar dolardan fazla azaldı- Şirketin kârı ise yüzde 56 (16 milyar) artarak sıçrama yaptı- Aralık ayında aktif kullanıcı sayısının ortalaması günlük bazda 1.4, aylık bazda ise 2.13 milyardı- Reklam gelirlerinin büyük pay sağladığı ABD ve Kanada bölgesinde ise, günlük kullanıcı sayısı bir önceki çeyrek yıla oranla yaklaşık 700 bin azalarak 184 milyona düştü.