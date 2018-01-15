Facebook'taki değişiklik duyurusu Zuckerberg'in servetinden 3.3 milyar dolar götürdü

DÖRDÜNCÜLÜĞÜ DE KAYBETTİ

ZUCKERBERG ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ KARARINI 'DAHA ANLAMLI SOSYAL ETKİLEŞİM' İÇİN ALMIŞTI

Nazlı Erdol

merkezli iş ve finans dergisi'un haberine göreun kurucusu ve CEO'su'in'un artık haber kaynağında markalar, medya ve şirketler yerine insanların arkadaşları ve ailesinden gelen iletileri öne çıkaracağına yönelik duyurusunun ardından şirketin hisse senetlerindeki yüzde 4.4'lük kayıp ünlü girişimcinin kişisel servetinde 3.3 milyarlık bir azalmaya neden oldu.Perşembe günühisselerinin değeri 187.77 dolarken, cuma günükapandığında hisselerin değeri yüzde 4.4 oranında azalarak 179.37'e düşmüştü.Facebook'u 19 yaşındayken 2004'te kuran 33 yaşındaki Zuckerberg 2012'de şirketi halka açmıştı.şirketin yüzde 17'sinin hisselerini elinde bulunuruyor.hisselerinde yaşanan düşüşle birlikte, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre kurucu Zuckerberg'in serveti de 3.3 milyar dolar azalışla 74 milyar dolara geriledi.Forbes'un gerçek zamanlı en zenginler listesine göre ise Zuckerberg 72.4 milyar dolarlık bir servete sahip.Zuckerberg böylece dünyanın en zengin 4. kişisi unvanını da kaybetti ve 5. sıraya indi. 4. sıraya ise İspanyol milyarderyerleşti.'ne göre dünyanın en zengin 500 insanının serveti geçtiğimiz yıl 1 trilyon dolar artmıştı. Sadece yılın ilk iki haftasındaki servet artışları da 192 milyar dolar oldu.Zuckerberg haber kaynağındaki algoritma değişikliğinin sebebini şöyle duyurmuştu:"Biz Facebook'u insanların birbirine bağlı kalmasına yardım etmek ve bizim için önemli insanları yakınımzda tutmak için kurduk. Ancak yakın zaman önce herkese açık içeriklerin- markalar, şirkerler ve medyadan gelen içerikler- bizi birbirimize daha fazla bağlayan kişisel deneyimleri dışarıya itelediği yönünde geri bildirim aldık. Buna bağlı olarak geçerli içeriği bulmanıza yardım etmeye odaklanma yönünde ürün ekiplerimize verdiğim hedefi değiştiriyorum. Sizin daha anlamlı sosyal etkileşime sahip olmanıza yardıma odaklanacaklar" demişti.