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Facebook'tan yeni atılım: Confirm

Sosyal ağındaki kimlikleri saptamak ve kullanıcıları korumak için harekete geçen Facebook, kimlik doğrulama girişimi Confirm'ü bünyesine kattı

Facebook'tan yeni atılım: Confirm
Boston merkezli bir girişim olan Confirm, kullanıcıların kimliklerini akıllı telefon kameralarıyla doğrulayan bir sisteme sahip. Bu zamana kadar 4 milyon dolar yatırım toplayan girişim, Facebook tarafından satın alındı.

NTV'nin haberine göre Facebook, satın alma anlaşmasının finansal detaylarını açıklamazken, Confirm'in kapatılacağı ve ekibinin Facebook'a katılacağı duyuruldu.


SEÇİM DÖNEMİNDE VERİLEN REKLAMLARIN KAYNAĞINI BULACAK


Facebook son birkaç ayda kimlik doğrulama çalışmalarına hız kazandırdı.

Kullanıcıların fotoğrafları izinsiz kullanıldığında uyarılmasını sağlayan bir algoritma geliştiren sosyal ağ, Confirm teknolojisini kullanarak ABD'deki seçim dönemlerinde verilen reklamların arkasındaki kişileri doğrulamak niyetinde.


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