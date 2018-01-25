Facebook'tan yeni atılım: Confirm



SEÇİM DÖNEMİNDE VERİLEN REKLAMLARIN KAYNAĞINI BULACAK

Can Hakman

merkezli bir girişim olan, kullanıcıların kimliklerini akıllı telefon kameralarıyla doğrulayan bir sisteme sahip. Bu zamana kadar 4 milyon dolar yatırım toplayan girişim,tarafından satın alındı.NTV'nin haberine göre, satın alma anlaşmasının finansal detaylarını açıklamazken,'in kapatılacağı ve ekibinin'a katılacağı duyuruldu.son birkaç ayda kimlik doğrulama çalışmalarına hız kazandırdı.Kullanıcıların fotoğrafları izinsiz kullanıldığında uyarılmasını sağlayan bir algoritma geliştiren sosyal ağ,teknolojisini kullanarak'deki seçim dönemlerinde verilen reklamların arkasındaki kişileri doğrulamak niyetinde.