Facebook'tan yeni atılım: Confirm

Boston
merkezli bir girişim olan Confirm
, kullanıcıların kimliklerini akıllı telefon kameralarıyla doğrulayan bir sisteme sahip. Bu zamana kadar 4 milyon dolar yatırım toplayan girişim, Facebook
tarafından satın alındı.
NTV'nin haberine göre Facebook
, satın alma anlaşmasının finansal detaylarını açıklamazken, Confirm
'in kapatılacağı ve ekibinin Facebook
'a katılacağı duyuruldu.
Facebook
SEÇİM DÖNEMİNDE VERİLEN REKLAMLARIN KAYNAĞINI BULACAK
son birkaç ayda kimlik doğrulama çalışmalarına hız kazandırdı.
Kullanıcıların fotoğrafları izinsiz kullanıldığında uyarılmasını sağlayan bir algoritma geliştiren sosyal ağ, Confirm
teknolojisini kullanarak ABD
'deki seçim dönemlerinde verilen reklamların arkasındaki kişileri doğrulamak niyetinde.
Can Hakman