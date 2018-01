Facebook'tan yeni bir zaman birimi: Flick

Can Hakman

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından, yeni bir zaman birimi gekiştirdi. Oculus'un sanal gerçeklik çalışmaları nedeniyle yeni bir zaman dilimine ihtacın olduğu gerekçesiyle geliştirilen yeni zaman dilimi nano saniyeden büyük, mikro saniyeden küçük.Filmlerde, oyunlarda ve diğer görsel içeriklerde sanatçıların saliseleri hesaba katmaları gerekir. Örneğin çoğu film saniyede 24 kare hızında (24 FPS) çekilmiştir. Bu da, filmin her bir saniyede ekrana 24 tane kare getirdiği anlamına gelir.'in mucidimühendislerinden'a göre, saniyede tek bir kare ile çalışılan projelerdesisteminin yetersiz kaldığına dikkat çekiyor.24 FPS bir videoda her bir kare toplam 0,04166666667 saniye ya da 41666666,669 nano saniye uzunluğunda.Ancak bu sayılar hesaplaması zor ve sürekli kendini tekrarlayan küsüratlarla dolu olduğundan, sanal gerçeklik projelerinde çalışanları bir hayli zorluyor.Habertürk'ün haberine göreise buna çözüm olarak geliştirildi. Örnek vermek gerekirse, 24 FPS bir filmde her bir karenin uzunluğu 29.400.000olarak hesaplanabiliyor.60 FPS bir oyunda ise 11.760.000. Flick'lerin karmaşık olmayan değerleri, mühendislere kolaylıkla hesaplama şansı tanıyor.