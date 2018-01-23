İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Facebook'tan yeni bir zaman birimi: Flick

Facebook mühendisleri, yeni bir zaman birimi geliştirdi. İşte 'flick' adı verilen zaman dilimi hakkında merak edilenler...

23 Ocak 2018, Salı 13:52
Facebook'tan yeni bir zaman birimi: Flick
Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook, yeni bir zaman birimi gekiştirdi. Oculus'un sanal gerçeklik çalışmaları nedeniyle yeni bir zaman dilimine ihtacın olduğu gerekçesiyle geliştirilen yeni zaman dilimi nano saniyeden büyük, mikro saniyeden küçük. 

Filmlerde, oyunlarda ve diğer görsel içeriklerde sanatçıların saliseleri hesaba katmaları gerekir. Örneğin çoğu film saniyede 24 kare hızında (24 FPS) çekilmiştir. Bu da, filmin her bir saniyede ekrana 24 tane kare getirdiği anlamına gelir.

FPS SANİYEDE TEK BİR KARE İLE ÇALIŞILAN PROJELERDE YETERSİZ KALIYOR

Flick'in mucidi Oculus mühendislerinden Christopher Horvath'a göre, saniyede tek bir kare ile çalışılan projelerde FPS sisteminin yetersiz kaldığına dikkat çekiyor.



24 FPS bir videoda her bir kare toplam 0,04166666667 saniye ya da 41666666,669 nano saniye uzunluğunda.

Ancak bu sayılar hesaplaması zor ve sürekli kendini tekrarlayan küsüratlarla dolu olduğundan, sanal gerçeklik projelerinde çalışanları bir hayli zorluyor.



Habertürk'ün haberine göre Flick ise buna çözüm olarak geliştirildi. Örnek vermek gerekirse, 24 FPS bir filmde her bir karenin uzunluğu 29.400.000 flick olarak hesaplanabiliyor.

60 FPS bir oyunda ise 11.760.000. Flick'lerin karmaşık olmayan değerleri, mühendislere kolaylıkla hesaplama şansı tanıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

WhatsApp ücretli mi oluyor?

WhatsApp ücretli mi oluyor?

İnternet hırsızlarından korunmak için yapılması gereken 6 şey

İnternet hırsızlarından korunmak için yapılması gereken 6 şey
Apple vereceği vergi miktarını açıkladı

Apple vereceği vergi miktarını açıkladı
Apple iPhone X'in üretimini durduracak mı?

Apple iPhone X'in üretimini durduracak mı?
Bu mesaj iPhone'ları çökertiyor!

Bu mesaj iPhone'ları çökertiyor!
Game Speed Booster ile dikkat çekiyor

Game Speed Booster ile dikkat çekiyor
Razer Phone beklenenden önce çıkabilir

Razer Phone beklenenden önce çıkabilir
Apple'da ilginç bir güvenlik açığı bulundu

Apple'da ilginç bir güvenlik açığı bulundu
Samsung Exynos 7872’yi tanıttı

Samsung Exynos 7872’yi tanıttı
Apple ne kadar vergi ödüyor?

Apple ne kadar vergi ödüyor?
Samsung önemli bir patent elde etti ​

Samsung önemli bir patent elde etti ​