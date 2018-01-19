Facebook WhatsApp Business'ı kullanıma sundu



KÜÇÜK ŞİRKETLER İÇİN ÜCRETSİZ

Can Hakman

Sosyal medya devi'un bünyesinde bulunan'ta yeni dönem resmen başladı.resmen yayına sunuldu.Bir süredir Beta sürümü test edilen'ın tam sürümüüzerinden yayınlandı.Uygulmanın önümüzdeki günlerdeuygulama marketi'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.Şimdilik Endonezya, İtalya, Meksika, İngiltere ve ABD için kullanıma sunulan uygulama önümüzdeki günlerde diğer ülkeler için de kullanıma sunulacak.Kademeli olarak dünya genelinde sunulacak olan uygulama, ülkemizde de ilerleyen günlerdeüzerinden yayınlanacak.'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada'ın amacını şu sözler ile ifade etmişti: "Küçük şirketler için ücretsiz olanuygulaması üzerinden kullanılacak yeni araçlar ve havayolu şirketleri, e-ticaret siteleri, bankalar gibi büyük şirketler için girişim çözümlerini test etmekte oldukları"