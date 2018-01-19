Facebook WhatsApp Business'ı kullanıma sundu

Sosyal medya devi Facebook
'un bünyesinde bulunan WhatsApp
'ta yeni dönem resmen başladı. WhatsApp Business
resmen yayına sunuldu.
Bir süredir Beta sürümü test edilen WhatsApp Business
'ın tam sürümü Google Play Store
üzerinden yayınlandı.
Uygulmanın önümüzdeki günlerde iPhone
uygulama marketi AppStore
'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
KÜÇÜK ŞİRKETLER İÇİN ÜCRETSİZ
Şimdilik Endonezya, İtalya, Meksika, İngiltere ve ABD için kullanıma sunulan uygulama önümüzdeki günlerde diğer ülkeler için de kullanıma sunulacak.
Kademeli olarak dünya genelinde sunulacak olan uygulama, ülkemizde de ilerleyen günlerde Google Play
üzerinden yayınlanacak.
Whatsapp
'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada WhatsApp Business
'ın amacını şu sözler ile ifade etmişti: "Küçük şirketler için ücretsiz olan Whatsapp Business
uygulaması üzerinden kullanılacak yeni araçlar ve havayolu şirketleri, e-ticaret siteleri, bankalar gibi büyük şirketler için girişim çözümlerini test etmekte oldukları"
Can Hakman