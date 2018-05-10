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Facebook yatırımcısı Zuckerberg’i şirketi diktatörlükle yönetmekle suçladı

Facebook yatırımcıları, kurucu CEO Mark Zuckerberg’in Facebook üzerindeki elde ettiği tartışmasız güç ve kontrolden rahatsız. Yatırımcılar iki sınıflı hisse yapısının sona ermesi gerektiğini düşünüyor
 

Facebook yatırımcısı Zuckerberg’i şirketi diktatörlükle yönetmekle suçladı
Cambridge Analtyica veri skandalı sonrasında Facebook yatırımcıları çatlak sesler çıkarıyor. Bir yatırımcı, CEO Mark Zuckerberg’in yönetimine diktatörlük benzetmesinde bulundu.

Financial Times’da yayınlanan bir yazıda görüşüne başvurulan Facebook hissedarı CalSTRS’in yatırım fonu yöneticisi, Facebook’un iki sınıflı hisse yapısının sona ermesi gerektiğini söyledi.

Facebook’un A sınıfı hisseleri FB kısaltmasıyla New York Borsası’nda 1 oyla işlem görürken, B sınıfı hisseler yalnızca şirket üyelerine açık ve 10 oy hakkına sahip. Facebook hisse planı sayesinde, şirketin geleceği hakkında kamu yatırımcılarının -1 milyar dolarlık hisse sahiplerinin dahi- hiçbir söz hakkı yok.

Zuckerberg kendisine şirkette %60'lık söz hakkı sağlayabilecek kadar B sınıfı hisse senedine sahip. Aynı zamanda kendisi şirket yöneticisi. Uzun lafın kısası, eğer Zuckerberg şirkette bir şey yapmak isterse, söz onda.

Facebook’ta 650 milyon dolar değerinde hissesi bulunan emekli öğretmen fonlarını yöneten CalSTRS’den Aeisha Mastagni, Zuckerberg’in şirket üzerindeki mutlak hakimiyetine dikkat çekti. Fon yöneticisi, Zuckerberg’in aktivist yatırımcıları püskürtecek ve yönetim kurulunu etkisiz hale getirecek kadar güçlü olduğunu açıkladı.

Zuckerberg’in iki sınıflı hisse yapısı sayesinde şirket üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunu belirten Mastagni, Facebook’u diktatörlüğe dönüştüren ikili hisse yapısının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

CalSTRS CIO’su Christopher Ailman ise Cambridge Analytica skandalı nedeniyle nisan ayında Facebook hesabını kapatmıştı. Ailman daha sonra Facebook’un kötü yönetildiği yönündeki görüşlerini Twitter’dan paylaşmıştı.


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