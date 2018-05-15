Facebook’ta sohbet ederken kötü konuşan yandı

Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkmasından bu yana hızlı bir dönüşüm sürecine giren Facebook, platformunu daha güvenli hale getirmek için ardı ardına yenilikler yayımlıyor. Bunlardan sonuncusu ise Messenger’a geldi. Mesajlaşma servisi artık sakıncalı özel mesajların da şikayet edilmesini mümkün kılıyor.

Habertürk’ün haberine göre Messenger uygulamasının içerisine eklenen yeni özellik, sohbet iletilerinin taciz, nefret söylemi ve intihar gibi çeşitli kategorilerde Facebook moderasyon ekibine rapor edilebiliyor. Şikayet edilen iletiler incelendikten sonra kullanıcıya yaptırımlar uygulanabiliyor.

Facebook kullanıcıları daha öncesinde yalnızca sosyal ağda karşılarına çıkan paylaşımları şikayet edebiliyordu. Facebook, şikayet edilen sohbetleri inceleyen ekibin 50 farklı dilde hizmet verdiğini duyurdu.