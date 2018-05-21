Facebook’un patronu canlı yayında Avrupa’nın sorularını yanıtlayacak

Facebook’un kurucu CEO’su Mark Zuckerberg, şirketinin Cambridge Analytica veri skandalına dair kanıtlarını sunması için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından Brüksel’e davet edilmişti.

Toplantının kameraların karşısında mı yoksa kapalı kapılar ardında mı gerçekleştirileceği en büyük soru işaretlerinin başında geliyordu. Daha önce Zuckerberg’in toplantı talebine olumlu yanıt verdiğini duyuran AP Başkanı Antonio Tajani, bu sefer de tüm etkinliğin canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

MARK ZUCKERBERG 22 MAYIS SALI GÜNÜ 17.15-18.15 ARASINDA SORULARI YANITLAYACAK

“ Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile toplantının internetten canlı yayınlanması konusunu bizzat görüştüm ve bu isteğimizi kabul etti.” diyen Tajani, “AB vatandaşları için harika bir haber.” diye ekledi.

Tajani, 2,7 milyon AB vatandaşı Facebook kullanıcısının skandaldan etkilenmesinin bir açıklama gerektiğini belirterek Zuckerberg’i Brüksel’e davet etmişti. Mark Zuckerberg, 22 Mayıs Salı günü Türkiye saatiyle 17:15 ile 18:15 arasında Avrupa Parlamentosu’nda soruları yanıtlayacak.

AB vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak amacıyla son 20 yılda yapılan en büyük reformlardan biri olarak adlandırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek. Bunun hemen öncesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, hem Facebook hem de AP için büyük önem taşıyor.