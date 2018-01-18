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Faciadan kıl payı kurtuldular: O anlar kamerada !

Konya’nın Kulu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin sundurması, içeride oturan müşterilerin üzerine devrildi. Faciadan dönülen kaza sonrası 1 çocuk hafif şekilde yaralandı

18 Ocak 2018, Perşembe 22:11
Faciadan kıl payı kurtuldular: O anlar kamerada !
Olay, saat 13.30 sıralarında Kulu’ya bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Bayram Körhan’a ait unlu mamuller satışı yapılan iş yerinin sundurması rüzgar nedeniyle müşterilerin üzerine çöktü. İş yerinin ek bölümünde çatının yıkıldığını fark eden 3 kişi can havliyle kendisini dışarıya atarken, biri çocuk 3 kişi ise çöken sundurmanın altında kaldı. 

O ANLAR KAMERADA


Yaşanan olayda ismi öğrenilemeyen bir çocuk hafif şekilde yaralanırken, diğer 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Çatının altında kalan çocuğa iş yerinde bulunanlar tarafından müdahale edildi. İş yerinin sundurmasının yıkılma anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



(Ömer Keleş /İHA)


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