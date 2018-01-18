Faciadan kıl payı kurtuldular: O anlar kamerada !

O ANLAR KAMERADA

Mehmet Nuri Turan

Olay, saat 13.30 sıralarında Kulu’ya bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi.Bayram Körhan’a ait unlu mamuller satışı yapılan iş yerinin sundurması rüzgar nedeniyle müşterilerin üzerine çöktü. İş yerinin ek bölümünde çatının yıkıldığını fark eden 3 kişi can havliyle kendisini dışarıya atarken, biri çocuk 3 kişi ise çöken sundurmanın altında kaldı.Yaşanan olayda ismi öğrenilemeyen bir çocuk hafif şekilde yaralanırken, diğer 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Çatının altında kalan çocuğa iş yerinde bulunanlar tarafından müdahale edildi. İş yerinin sundurmasının yıkılma anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.(Ömer Keleş /İHA)