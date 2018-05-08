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Fahriye Evcen'den çita açıklaması

Afrika'da tatil yapan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in çitayla çektirdiği fotoğraf çok tartışılmıştı

08 Mayıs 2018, Salı 12:42
Fahriye Evcen'den çita açıklaması
Çitanın, parkı ziyaret eden turistlerin dokunabilmesi için uyuşturulduğu iddiası hayvanseverlerin tepkisini çekmişti. 'Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler' diyen sosyal medya kullanıcıları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirmişti.


'UYKUDA YA DA UYUŞTURULMUŞ DEĞİLDİ'


Bunun üzerine Fahriye Evcen şu açıklama yaptı:

"Çitanın yanına indiğimizde kafasını kaldırdığı bir anı da var. Bir müddet bakındı ve sonrasında tekrar kafasını indirdi. Uykuda veya uyuşturulmuş değildi."




Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok tepki aldıFahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok tepki aldı

 


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