Fahriye Evcen'den çita açıklaması



'UYKUDA YA DA UYUŞTURULMUŞ DEĞİLDİ'

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok tepki aldı

Elif Bayram

Çitanın, parkı ziyaret eden turistlerin dokunabilmesi için uyuşturulduğu iddiası hayvanseverlerin tepkisini çekmişti. 'Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler' diyen sosyal medya kullanıcılarıeleştirmişti."Çitanın yanına indiğimizde kafasını kaldırdığı bir anı da var. Bir müddet bakındı ve sonrasında tekrar kafasını indirdi. Uykuda veya uyuşturulmuş değildi."