Fahriye Evcen'den çita açıklaması

Çitanın, parkı ziyaret eden turistlerin dokunabilmesi için uyuşturulduğu iddiası hayvanseverlerin tepkisini çekmişti. 'Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler' diyen sosyal medya kullanıcıları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i
eleştirmişti.
Bunun üzerine Fahriye Evcen şu açıklama yaptı:
'UYKUDA YA DA UYUŞTURULMUŞ DEĞİLDİ'
"Çitanın yanına indiğimizde kafasını kaldırdığı bir anı da var. Bir müddet bakındı ve sonrasında tekrar kafasını indirdi. Uykuda veya uyuşturulmuş değildi."
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok tepki aldı
Elif Bayram