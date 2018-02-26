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Fahriye Evcen, marka yüzü oldu, iş kadını stillerine büründü

Koton’un sezonun en yeni trendlerini yansıttığı Business Koleksiyonu için çekilen ‘İş’te Moda, Şimdi Her Yerde Moda’ reklam filminde Fahriye Evcen, kamera arkasındaki eğlenceli ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.
 

Fahriye Evcen, marka yüzü oldu, iş kadını stillerine büründü
Koton’un reklam yüzü Fahriye Evcen, Koton’un yeni sezon Business Koleksiyonu için kamera karşısına geçti. İş kadınlarının yoğun yaşam temposuna uygun, gündüzden geceye uzanan şık ve konforlu tasarımlarının tanıtıldığı reklam filminde Fahriye Evcen, renkli ve eğlenceli tavırlarıyla ekranlara geldi.



Reklam filminde dört farklı kombinle görüntülenen ünlü oyuncu, günlük iş maratonunun ardından Business Koleksiyonu kombinleriyle dansa, sinemaya, alışverişe ve doğum günü partisine gidiyor. Kamera arkasında doğum günü partisi için patlatılan konfetilerle çok eğlendiği gözlenen Fahriye Evcen, set boyunca sıcak gülümsemesiyle de neşe saçıyor.


 


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